8 de marzo de 2026 - 10:07

Lluvias intensas complicaron el tránsito: el detalle de cómo están las rutas en San Juan

Las lluvias que cayeron durante la madrugada de este domingo generaron problemas en varias rutas de la provincia.

Advierten que varias rutas quedaron dañadas por las lluvias.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El fuerte temporal que azotó a San Juan con lluvias persistentes y de variada intensidad durante la madrugada de este domingo 8 de marzo puso en jaque la conectividad por varias rutas de la provincia, según el informe oficial de Vialidad Nacional.

Daños por las lluvias

Las precipitaciones derivaron en daños estructurales y acumulación de sedimentos en arterias clave, lo que obligó a las autoridades de Vialidad Nacional a desplegar operativos de emergencia y solicitar a los conductores extremar los cuidados al circular.

Uno de los focos de mayor conflicto se localiza en la Ruta Nacional 153. A la altura del kilómetro 72, los equipos técnicos detectaron erosiones de gravedad que afectan la superficie de rodamiento. Actualmente, personal especializado trabaja en la zona para apuntalar el terreno y garantizar una transitabilidad mínima, aunque el paso por dicho sector sigue siendo crítico.

La Ruta Nacional 40 también presenta un escenario complejo en diferentes sectores. En el tramo que une Huaco con el límite de La Rioja, la presencia de animales sueltos y el desgaste de las banquinas entre los kilómetros 368 y 392 representan un riesgo latente. Asimismo, en el trayecto de San Juan hacia Talacasto, fundamentalmente en las zonas de Villicum y Matagusanos, se reportó material de arrastre en los badenes, lo que requiere una reducción obligatoria de la velocidad.

El último parte oficial detalla que la inestabilidad climática afecta además a la Ruta Nacional 141 y a la Ruta 20 en el corredor que conecta con El Encón, donde el pavimento se encuentra mojado y con visibilidad reducida. En tanto, hacia el norte y la zona cordillerana, las rutas 150 y 149 permanecen transitables, aunque con advertencias por bancos de niebla en las proximidades del Parque Provincial Ischigualasto.

Ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante la jornada, desde el organismo vial enfatizaron la importancia de no intentar cruzar badenes que presenten niveles de agua elevados o crecientes activas. La recomendación principal es postergar viajes innecesarios, especialmente después de la caída del sol, y mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier trayecto por el territorio provincial.

