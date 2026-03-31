Marcelo Orrego inauguró la renovación total de Avenida Alem en Capital

El gobernador Marcelo Orrego , encabezó este lunes la inauguración oficial de las obras de pavimentación en la Avenida Leandro N. Alem, un valioso hito para la infraestructura de Capital . Esta intervención no solo busca la recuperación estructural y funcional de una de las arterias más transitadas de la Ciudad de San Juan, sino que también tiene como metas fundamentales mejorar la seguridad vial, optimizar la fluidez del tránsito y prolongar la vida útil de la red vial, ayudando a consolidar el tejido urbano capitalino.

El acto se realizó en la intersección de calle Abraham Tapia y Avenida Alem , donde el primer mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de la Producción, Gustavo Fernández; y el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero. También participaron de la jornada la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, junto a otros funcionarios provinciales y municipales y vecinos de la zona que celebraron la culminación de los trabajos, que agradecieron por su importancia para la comunidad.

En su discurso, Orrego destacó que “definir lo que significa la pavimentación de una calle es sumamente significativo. Los que venimos de ser intendentes entendemos muy bien de lo que estamos hablando. Sabemos que cambia la vida de la gente, porque transitan muchísimas personas, sobre todo en una arteria como ésta, pero además tiene una enorme influencia en muchos lugares, en las reparticiones públicas, la mayoría asentadas en Capital, en muchísimos comercios, en personas que llegan y que se van más allá de que sean de la Capital”.

Agregó que “en un departamento como Capital siempre falta, porque Capital es de los distritos más viejos que tiene la provincia de San Juan . Acá está una enorme parte de nuestra cultura, y ese acervo cultural histórico que tiene la Capital de San Juan hace que la tengamos que poner siempre en valor. Y en los 19 departamentos de San Juan tenemos que trabajar de la misma manera”.

También resaltó la gestión de la intendenta Laciar y valoró el sostenimiento de la obra pública en la provincia. Concluyó: “en tiempos tan difíciles nuestra provincia sigue avanzando, sin mirar atrás, siempre mirando hacia adelante, entendiendo que tenemos por delante un futuro promisorio. Los sanjuaninos tenemos que estar tranquilos, estamos en buena dirección. Siempre hay cosas que van a suceder, pero vamos en una buena dirección y eso tiene que ver mucho con su gente”.

Por su parte, la intendenta Laciar expresó que “esta es una de las tantas obras esperadas en nuestra ciudad Capital. Esto es lo que estamos haciendo en conjunto con el Gobierno de la Provincia, dándole el valor que tiene que tener la Capital de todos los sanjuaninos en todos sus distritos”.

Además, la jefa comunal resaltó que “acá como beneficiarios directos, tenemos aproximadamente 260 familias desde 9 de Julio al lateral de Circunvalación, por toda Avenida Alem. Pero también tenemos 1.800 familias del barrio Bardiani y todos los barrios aledaños de esta zona de Trinidad que permanentemente recorren esta calle. Por lo tanto, tenemos 2.500, 3.500 personas, vecinos, que día a día necesitaban seguridad, día a día necesitaban transportarse en forma tranquila y en forma segura. Esto es mucho más que una obra de pavimentación, esto es estar atento a las necesidades reales de los vecinos”.

La obra, una mejora histórica

La obra se enmarca dentro del Plan Urbano de Repavimentación de la Red Vial Municipal de Capital, cuyo objetivo principal es la recuperación estructural y funcional de calzadas urbanas que presentan deterioro avanzado por envejecimiento del pavimento, fatiga estructural y aumento del tránsito vehicular.

La intervención integral sobre la Avenida Leandro N. Alem se desarrolló en dos tramos principales que abarcan desde la calle 9 de Julio hasta Belgrano, y desde Belgrano hasta el lateral de Circunvalación, incluyendo la rotonda.

Antes de los trabajos, la arteria presentaba un estado avanzado de deterioro, con fisuras, baches, deformaciones superficiales del tratamiento asfáltico y una pérdida notable de su capacidad estructural. Para revertir esta situación, las tareas comenzaron con un relevamiento técnico y el saneamiento de la base en los sectores más comprometidos, seguido de un riego de liga con emulsión asfáltica para asegurar la adherencia.

Posteriormente, se procedió a la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente con un espesor de cuatro centímetros, cubriendo una superficie aproximada de 20.665 metros cuadrados. El proceso se completó con la compactación mediante rodillo autopropulsado para garantizar la densidad adecuada y una terminación superficial óptima.

Finalmente, la obra incluyó la adecuación de empalmes con el lateral de Circunvalación y la realización de aproximadamente 1.400 metros de señalización horizontal con pintura en caliente para optimizar la geometría y la seguridad en la circulación.