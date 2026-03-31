Marcelo Orrego inauguró un Centro de Salud de Chimbas que beneficiará a más de 11.800 vecinos

El gobernador Marcelo Orrego dejó inaugurado el CAPS San Patricio en el marco del Plan Provincial de ampliación y remodelación de más de 140 centros de salud.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud “San Patricio”, en el departamento Chimbas.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud “San Patricio”, en el departamento Chimbas. Esta iniciativa da continuidad a una estrategia integral que ya muestra avances: más de 17 centros de salud han sido inaugurados y otros 12 se encuentran en proceso de intervención.

La intervención se enmarca en el plan provincial de ampliación y remodelación de más de 140 centros de salud, una política impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, orientada a fortalecer el sistema de salud pública en todo el territorio. Acompañaron al gobernador la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y además de autoridades sanitarias.

El objetivo es claro: mejorar la accesibilidad, ampliar las prestaciones y garantizar espacios adecuados tanto para la comunidad como para los equipos de salud.

En este marco, el gobernador dijo: “Este centro va a beneficiar a miles de personas, acercándoles la posibilidad de atenderse en distintas especialidades como obstetricia, pediatría, nutrición y farmacia. Es una forma de generar más oportunidades y descentralizar la salud en San Juan. Venimos ampliando la red de atención primaria con nuevos centros y obras en ejecución, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y brindar respuestas más rápidas. Además, permite mejores condiciones de trabajo para el personal. Para nosotros, es una política de Estado que refleja el compromiso de estar cerca de la gente y cumplir con los objetivos que nos propusimos”.

Las obras realizadas en el Centro de Salud San Patricio permiten optimizar la atención diaria, con instalaciones más amplias, seguras y modernas. Esto se traduce en mejores condiciones para la atención de pacientes y en una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en zonas alejadas de los grandes hospitales.