El gobernador participó de la tradicional peregrinación que reunió a más de 5.200 gauchos y, en medio de la celebración, se animó a cantar “Mi Luna Cautiva”.

Marcelo Orrego sorprendió cantando folclore en la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: el video del momento

En el marco de la tradicional Cabalgata de la Fe hacia la Difunta Correa, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, protagonizó un momento inesperado al mostrar su faceta artística frente a los cientos de fieles y gauchos que participaron de la multitudinaria peregrinación. Como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, se animó a cantar folclore.

La travesía, una de las expresiones más representativas de la devoción popular en la provincia, culminó en el santuario de la Difunta Correa, en Vallecito, luego de un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros. La edición de este año marcó un récord de convocatoria, con la participación de más de 5.200 jinetes que formaron parte de la cabalgata.

Al llegar al paraje, las actividades comenzaron con la entonación del Himno Nacional y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Luego, el mandatario se mezcló con la gente, recorrió los espacios donde los asistentes compartían asados y saludó a los presentes en un clima festivo y familiar.

Fue en ese contexto que, en un restaurante donde se desarrollaba una peña folclórica, Orrego fue invitado a subir al escenario. Lejos de dudar, aceptó la propuesta y sorprendió a todos al interpretar “Mi Luna Cautiva”, el clásico del conjunto Los Chalchaleros, generando aplausos y acompañamiento del público que inmediatamente grabaron el momento.