María Antonia Paéz, la sanjuanina que convirtió un nuevo comienzo en una línea de cosmética inspirada en la naturaleza

A veces los grandes cambios llegan sin ser planeados. Para María Antonia Páez , dejar atrás tres décadas de vida en Córdoba y regresar a San Juan significó mucho más que volver a su provincia natal. Fue el comienzo de una nueva etapa personal que, entre plantas medicinales, investigación y aprendizaje, terminó convirtiéndose en una propuesta de cosmética natural elaborada de manera artesanal.

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Todo comenzó hace más de seis años. María es masoterapeuta, y con el objetivo de elaborar sus propios óleos para los masajes y tratamientos, realizó un curso de cosmética natural. El divorcio le marcó un giro de 180 grados y junto con una de sus hijas regresó a su San Juan natal. En ese momento no imaginaba que ese conocimiento sería la base de un nuevo camino. Poco después llegó la pandemia y, con ella, la necesidad de reinventarse.

"Tenía que arrancar de alguna forma. Empecé a investigar las plantas que hay en San Juan para ver cuáles podía usar y la primera fue la jarilla. Descubrí que tenía muchísimas propiedades y me servía para lo que hacía", recordó.

Con una mirada profundamente espiritual, asegura que encontró en ese cambio una oportunidad. "Creo en Dios y en ese momento le pedí que me mostrara el camino. Y así se fue dando esto. La verdad es que me gusta mucho lo que hago", expresó.

Así nacieron sus primeras pomadas y tinturas madre. Con el tiempo incorporó otras especies como caléndula, aloe vera y romero, ingredientes que hoy forman parte de buena parte de sus elaboraciones, dando origen a su emprendimiento “Conexión, cosmética natural”.

Elaboración artesanal y en pequeñas cantidades para resguardar el valor natural

La línea de productos fue creciendo de manera gradual con el paso del tiempo. A las pomadas se sumaron bálsamos labiales, mantecas corporales, desodorantes naturales y, recientemente, sérums.

Todos los productos tienen una característica en común: tienen como base la incorporación de vitamina E y están elaborados sin conservantes químicos. "Trato de ir perfeccionando los productos, pero no de sumar demasiados porque se me va de las manos", explicó entre risas.

Sucede que detrás de cada envase hay una sola persona. María Antonia produce, envasa, atiende consultas, vende y entrega los pedidos. Asegura que las redes sociales las tiene un poco abandonadas, pero el próximo paso es tener mayor presencia para poder llegar a más personas.

Aunque la cosmética natural gana cada vez más terreno en San Juan, María reconoce que todavía debe derribar prejuicios y enfocarse en informar. "A mucha gente todavía le cuesta integrar lo natural. Muchos me dicen que no sabían que existían estos productos", comentó.

Y continuó: "Más allá de vender, quiero que aprendan a usarlos. Hoy todo está tan contaminado y muchos productos tienen conservantes y disruptores hormonales que pueden hacer daño", explicó.

Dónde encontrar sus productos de María Antonia Paéz

Quienes deseen conocer la propuesta pueden contactarla a través de Instagram, en la cuenta @conexion_cosmetica. Además, participa periódicamente en distintas ferias de emprendedores de la provincia, seleccionando aquellos espacios donde considera que su propuesta puede llegar al público interesado.