Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 18 de marzo en San Juan

El pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de marzo en San Juan anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables a lo largo del día, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado. Hacia la tarde, las condiciones mejorarán levemente, con nubosidad variable y una máxima que alcanzará los 27 °C, mientras que por la noche el tiempo se mantendrá algo nublado y la temperatura descenderá a unos 22 °C.

El viento prevalecerá del sector noroeste con velocidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, sin registro de ráfagas significativas.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn18032026 El pronóstico del tiempo del miércoles 18 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.