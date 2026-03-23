Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 23 de marzo

San Juan comenzó la semana con condiciones meteorológicas estables y mayormente templadas, muy características del otoño. Según el pronóstico correspondiente al lunes 23 de marzo, se espera una jornada con nubosidad variable a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la tarde y la noche se mantendrán condiciones de ligera nubosidad, sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 23°C, marcando un ambiente agradable durante gran parte del día. Por la mañana, la temperatura rondará los 15°C, ascendiendo hasta los 23°C en horas de la tarde, para luego descender a unos 19°C por la noche.

El viento será moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h durante el día, predominando desde el sector sur. Hacia la noche, disminuirá su intensidad, con ráfagas de entre 7 y 12 km/h y dirección sudeste.

Pronóstico del tiempo en San Juan: SMN23032026 El pronóstico del tiempo del lunes 23 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.