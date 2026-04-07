Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 7 de abril

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 7 de abril se presenta en San Juan con condiciones meteorológicas estables y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana, el cielo se mostrará ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C y vientos leves del sector norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, se espera una mejora en las condiciones, con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 23°C, acompañada por vientos del noreste de similar intensidad.

Por la noche, el panorama continuará estable, con cielo despejado y una temperatura en torno a los 18°C. El viento rotará hacia el sudeste, manteniéndose dentro del mismo rango de velocidad.

De cara a los próximos días, el organismo anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas máximas, con valores que podrían superar los 25°C hacia el fin de semana, manteniendo condiciones mayormente estables en la región.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn07042026 El pronóstico del tiempo del martes 7 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.