    • 14 de marzo de 2026 - 08:34

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este sábado 14 de marzo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado la temperatura máxima en San Juan llegará a los 28°C.

    Clima en San Juan: según el Servicio Meteorológico Nacional así estará el tiempo este sábado 14 de marzo.

    Clima en San Juan: según el Servicio Meteorológico Nacional así estará el tiempo este sábado 14 de marzo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pronóstico del tiempo en San Juan para este sábado 14 de marzo anticipa una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente nublado. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubica alrededor de los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C durante la tarde.

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    Durante la mañana el tiempo se presentará con cielo mayormente nublado. Para la tarde, se espera el momento más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 28°C y vientos moderados provenientes del sector sur que rotará al sureste por la tarde y al norte por la noche.

    Para el domingo la máxima será de 33°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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