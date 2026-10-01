    • 1 de octubre de 2026 - 08:05

    Murió Roberto Mallea, fiscal de la UFI ANIVI de San Juan

    El fallecimiento del funcionario judicial se conoció este jueves y generó pesar en Tribunales. Había intervenido en numerosas causas sensibles.

    Fiscal Roberto Mallea.

    Fiscal Roberto Mallea.

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    El fiscal Roberto Mallea Marcucci, integrante de la UFI ANIVI, falleció este jueves y la noticia generó conmoción en el ámbito judicial de San Juan. El deceso trascendió durante la mañana y rápidamente comenzaron a conocerse muestras de pesar entre integrantes del Poder Judicial y profesionales vinculados a la Justicia.

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    Mallea se desempeñaba en la unidad especializada en investigaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual. A lo largo de su trayectoria como fiscal intervino en distintas causas de relevancia dentro del sistema acusatorio provincial.

    En los últimos días, su nombre había cobrado notoriedad por una investigación que terminó con la condena a 10 años de prisión de una mujer acusada de facilitar la explotación sexual de su hija menor de edad y ejercer violencia física contra ella. En ese expediente, Mallea trabajó junto a los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer.

    La investigación había permitido acreditar que los hechos se extendieron durante varios años de la infancia de la víctima. La mujer fue condenada mediante un juicio abreviado y recibió una pena de cumplimiento efectivo.

    Mallea también había intervenido recientemente en otra causa de la UFI ANIVI vinculada a abusos sexuales, en la que un joven terminó condenado a un año de prisión en suspenso luego de admitir los hechos en un juicio abreviado.

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