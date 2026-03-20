Otoño en San Juan: más cálido de lo habitual, con temperaturas de hasta 1,5º por encima del promedio

Mañana arranca el otoño 2026 y se prevé que la nueva estación será un poco más cálida de lo habitual.

Llega el otoño 2026 y surge la curiosidad de conocer cómo se presentará el clima durante esta estación. Según dijo Germán Poblete, especialista en climatología, el otoño sanjuanino será un poco más cálido de lo habitual y con temperaturas de hasta 1,5º por encima del promedio histórico. Mañana, Capital, celebrará la llegada de la nueva estación.

Poblete dijo que este otoño tendrá una anomalía, pero ‘positiva’. Agregó que será ‘confortable’, con mañanas y noches frescas, y tardes templadas. ‘Hablamos de anomalía para referirnos a cuánto se apartan las temperaturas de las medias. Las medias habituales de otoño oscilan entre 12 y 18 grados, y para este otoño las temperaturas serán superiores, registrando entre 0,75 y 1,5 grados más del promedio’, explicó Poblete.

otoño2 El otoño 2026 será un poco más cálido de lo habitual, según dijo el climatólogo Rubén Poblete. De esta manera, las temperaturas medias de este otoño podrán llegar a casi los 20º. Poblete dijo que este ‘calorcito’ se debe a una fuerte ola de calor en Brasil que se trasladará al centro de Chile y de ahí al centro de San Juan. También, a la influencia del fenómeno de El Niño que se dará entre abril y septiembre de este año.

El especialista también agregó que por influencia de El Niño también habrá una mayor frecuencia de viento durante el otoño, pero que el nivel de precipitaciones se mantendrá bajo como es habitual durante esta estación.