Otoño en San Juan: más cálido de lo habitual, con temperaturas de hasta 1,5º por encima del promedio

Poblete dijo que este otoño tendrá una anomalía, pero ‘positiva’. Agregó que será ‘confortable’, con mañanas y noches frescas, y tardes templadas. ‘Hablamos de anomalía para referirnos a cuánto se apartan las temperaturas de las medias. Las medias habituales de otoño oscilan entre 12 y 18 grados, y para este otoño las temperaturas serán superiores, registrando entre 0,75 y 1,5 grados más del promedio’, explicó Poblete.
De esta manera, las temperaturas medias de este otoño podrán llegar a casi los 20º. Poblete dijo que este ‘calorcito’ se debe a una fuerte ola de calor en Brasil que se trasladará al centro de Chile y de ahí al centro de San Juan. También, a la influencia del fenómeno de El Niño que se dará entre abril y septiembre de este año.
El especialista también agregó que por influencia de El Niño también habrá una mayor frecuencia de viento durante el otoño, pero que el nivel de precipitaciones se mantendrá bajo como es habitual durante esta estación.
Pronóstico para el primer día del otoño 2026
Según el Servicio Meteorológico Nacional para hoy se prevé una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24, con probabilidades de chaparrones para la tarde. Mientras que para mañana se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado.