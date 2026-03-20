    • 20 de marzo de 2026 - 13:56

    Otoño en San Juan: más cálido de lo habitual, con temperaturas de hasta 1,5º por encima del promedio

    Según Germán Poblete, climatólogo, esperan jornadas agradables, con días templados y noches frescas, durante el otoño sanjuanino.

    Mañana arranca el otoño 2026 y se prevé que la nueva estación será un poco más cálida de lo habitual.

    Mañana arranca el otoño 2026 y se prevé que la nueva estación será un poco más cálida de lo habitual.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Leé además

    precaucion: el electrodomestico que todos olvidan desenchufar en otono y es un riesgo de incendio

    Precaución: el electrodoméstico que todos olvidan desenchufar en otoño y es un riesgo de incendio
    El funcionamiento de los servicios en Capital.

    Capital mantendrá operativos los servicios esenciales en el feriado largo

    Poblete dijo que este otoño tendrá una anomalía, pero ‘positiva’. Agregó que será ‘confortable’, con mañanas y noches frescas, y tardes templadas. ‘Hablamos de anomalía para referirnos a cuánto se apartan las temperaturas de las medias. Las medias habituales de otoño oscilan entre 12 y 18 grados, y para este otoño las temperaturas serán superiores, registrando entre 0,75 y 1,5 grados más del promedio’, explicó Poblete.

    otoño2
    El otoño 2026 será un poco más cálido de lo habitual, según dijo el climatólogo Rubén Poblete.

    El otoño 2026 será un poco más cálido de lo habitual, según dijo el climatólogo Rubén Poblete.

    De esta manera, las temperaturas medias de este otoño podrán llegar a casi los 20º. Poblete dijo que este ‘calorcito’ se debe a una fuerte ola de calor en Brasil que se trasladará al centro de Chile y de ahí al centro de San Juan. También, a la influencia del fenómeno de El Niño que se dará entre abril y septiembre de este año.

    El especialista también agregó que por influencia de El Niño también habrá una mayor frecuencia de viento durante el otoño, pero que el nivel de precipitaciones se mantendrá bajo como es habitual durante esta estación.

    Pronóstico para el primer día del otoño 2026

    Según el Servicio Meteorológico Nacional para hoy se prevé una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24, con probabilidades de chaparrones para la tarde. Mientras que para mañana se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La llegada de la Virgen peregrina de Andacollo de Chile a Rawson revolucionó a los devotos.

    Llegó a San Juan la Virgen peregrina de Andacollo de Chile y revolucionó a los devotos

    Salud y Familia realizaron un operativo conjunto de prevención en el que se logró vacunar a 125 personas mayores.

    Salud y Familia: en un operativo conjunto lograron vacunar a más de 100 personas mayores en 8 horas

    Plaza 25 de Mayo.-

    San Juan: qué servicios funcionarán y cuáles no, los feriados del lunes 23 y martes 24

    Plaza 25 de Mayo.

    Tormentas aisladas y fuerte viento, el pronóstico del tiempo de este viernes 20 de marzo en San Juan