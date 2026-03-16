Reprocann estrena nuevo sistema con aprobación en 48 horas, pero la letra chica genera preocupación

Desde hace algunos días comenzó a circular por vías informales un cambio más que importante en el de Reprocann (Registro de Programa de Cannabis) . Sucede que se dio una automatización en el sistema, poniéndole fin a la evaluación humanada, acelerando así los tiempos de autorización del carnet, pasando de meses a solo 48 horas. Si bien esta novedad se celebró entre aquellos que llevan tiempo esperando tener una respuesta satisfactoria, hay algunos detalles que se van conocimiento que son más que llamativos.

La abogada sanjuanina y miembro de la Comisión Directiva de la Red Federal de Abogacía Cannabica, además de directora del Instituto Derecho Cannabico del Foro de Abogados y docente universitaria en marcos regulatorios de la planta de cannabis, Rocío Paz, explicó a DIARIO DE CUYO en qué consisten los nuevos cambios sucedidos en el sistema y los detalles que fueron apareciendo con la marcha.

“Comenzó a circular un mensaje hace dos semanas donde se informaba que el Reprocann se había automatizado, haciendo todo de manera automática. Sin embargo, no hay un marco normativo que informe esto” , detalló la profesional.

El mensaje, al que accedió este medio, detalla que se dio inicio a un “Proceso de desburocratización y digitalización de trámites nuevos de pacientes autocultivadores”. Conforme se explica, esta decisión está ligada a la alta demanda que el sistema recibía para el alta o renovación de credenciales. Para tener una idea, durante el 2025 en San Juan había 6.000 inscriptos, de los cuales cerca de 4.000 esperaban que sus trámites fueran aprobados, según los datos que maneja la abogada.

Con el nuevo sistema se estableció una evaluación automática basada en criterios médicos predefinidos. De esta manera se elimina la carga manual de documentación y se reemplaza por una aceptación digital integrada, más un consentimiento informado bilateral-médico/paciente. De esta manera, en el caso de cumplir con todo lo establecido, se da el alta en el sistema en un periodo que no supera las 48 horas hábiles.

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“El problema con el que nos hemos encontrado es que, si bien el plazo de vigencia del carnet del Reprocann es por tres años, ahora se les exige a los médicos que cada seis meses hagan un control de los pacientes y suban esos informes al sistema. Si el profesional no hace el seguimiento, la autorización se cae, pese a estar dentro de la vigencia de los tres años”, detalló Paz.

La dificultad no es el control médico, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes que consumen cannabis lo hacen bajo prescripción de un profesional de la salud. El inconveniente es que esta información no se encuentra dentro de ningún marco normativo ni fue comunicado de manera oficial por las vías correspondientes; sino que fue algo que comenzó a circular entre los profesionales involucrados en el campo. “Nos parece muy desprolijo, con un nivel de informalismo tremendo”, criticó la profesional.

La preocupación radica en aquellas personas que no tienen conocimiento sobre este seguimiento y, ante la falta del mismo, puedan tener inconveniente luego con el traslado y/o consumo de cannabis medicinal, pese a tener el carnet. Es por ello que los profesionales involucrados se van compartiendo la información por distintas vías para evitar problemas a futuro, con la mira puesta en julio, que es cuando se cumplirían los primeros seis meses de este nuevo sistema y se podrá ver si se ejecutan o no las bajas.

Qué hacer si ya estoy en la espera de la autorización del Reprocann

Aquellas personas que están dentro de los grupos de autocultivo, mayores de 21 años y quienes no padezcan enfermedades de salud mental grave, entran en la parte automatizada de los pedidos, logrando la autorización de una manera más veloz. Si la condición de la persona es pendiente de evaluación, se puede solicitar la baja del tramite anterior y cargar nuevamente el pedido bajo el nuevo sistema.

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En caso de no estar dentro de los grupos de autocultivo, ser menores de 21 años o contar con diagnósticos de salud mental grave la aprobación sí será manual, parecida a al sistema anterior, pero se entiende que al estar el mayor flujo en el sistema automatizado, el estudio de cada caso no demandará tanto tiempo como el que se venía registrando.