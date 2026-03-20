San Juan será sede de tres fiestas tradicionales en un mismo fin de semana: conoce cuáles son

Este fin de semana largo, San Juan será sede de tres fiestas tradicionale s que combinan cultura, espectáculos artísticos y gastronomía. Son el Festival del Queso y el Quesillo , en Valle Fértil ; la Fiesta Provincial de la Vendimia , en Sarmiento ; y la Fiesta de la Uva y el Deporte, en 25 de Mayo , que se realizarán este próximo sábado y domingo.

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Este 21 de marzo, la localidad de Baldes del Rosario será escenario de una nueva edición del Festival del Queso y el Quesillo , una propuesta que combina cultura, gastronomía y música en vivo en el corazón de Valle Fértil.

El evento se desarrollará en el predio del Club Sportivo San Isidro (Ruta 510 - km 45) con apertura prevista a las 21. Como cada año, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones de quesos artesanales , comidas típicas y la participación de productores locales, además de una destacada grilla artística.

Entre los artistas confirmados se encuentran Hugo Fernández, Hermanos Aguilera, Walter Quintero, 3 Para el Canto, Voces de la Cumbre, Renzo Albero, Juan Calibrar y la Muchachada, y el cierre estará a cargo de Palo Santo. Uno de los momentos más esperados será la representación en vivo de “La Lechada”, una puesta que rescata las tradiciones y costumbres vinculadas a la elaboración del queso y el quesillo.

Valle Fétil volverá a disfrutar del Festival del Queso y el Quesillo que se realizará esté sábado 21 de marzo.

Las entradas tendrán un costo de $10.000 por persona (a partir de los 12 años) y se podrán adquirir en el lugar. Desde la organización informaron que no estará permitido el ingreso con conservadoras, alimentos, bebidas ni objetos cortantes, aunque sí se podrán llevar mesas, sillas o reposeras.

Para quienes no cuenten con movilidad, se dispondrá de un servicio de colectivos desde la terminal de Villa San Agustín, con salida a las 20 y regreso a las 5 de la mañana, una vez finalizado el evento. El costo del pasaje es de $10.000 ida y vuelta.

La fiesta en 25 de Mayo

Entre el sábado 21 y el domingo 22 se llevará a cabo la 25º edición de la Fiesta de la Uva y el Deporte, en el departamento 25 de Mayo. Será en el Club Unión Deportiva La Chimbera, desde las 21, con entrada libre y gratuita. Habrá feria de artesanos, patio gastronómico, espectáculos artísticos y elección de la Reina de la Uva y el Deporte.

El sábado 21 de marzo actuarán Jennifer Rosales, Escuela de Danza Yábar, Academia de Danzas Tradiciones Cuyanas, Arrieros del Cauce, Somos Huella, Franco Lucero, El Pacha y Ariel Mendoza.

El domingo 22 de marzo actuarán la Academia de Danza El Gualicho, Academia Adulto Mayor La Chimbera, Renzo Cuello, Los Nuevos Tradicionales, Puebleros, ADC, Los Hermanitos Albero, Pepo Lara.

La fiesta en Sarmiento

Sarmiento será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia 2026. El evento se realizará este sábado 21 de marzo, en el Predio Ferial Punta del Médano, desde las 22. La noche comenzará con la tradicional bendición de los frutos, un momento simbólico que honra el esfuerzo de los productores.

Este es un evento pensado para disfrutar en familia, con música en vivo, espectáculo, feria de artesanos y patio gastronómico.

E l escenario mayor brillará con la actuación de grandes artistas: Hermanos Domínguez. Nuevo Encuentro, Vivencias de Cuyo y Banda La Joda, entre otros músicos y academias de danza.

Además, el público también podrá disfrutar de uno de los momentos más esperados: la Elección y Coronación de la Reina, donde se consagrará a la nueva representante de la vendimia en Sarmiento.