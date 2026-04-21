San Juan sumó 57 nuevas cámaras de seguridad y ya alcanza las 660 en toda la provincia

San Juan amplió su red de videovigilancia con 57 nuevas cámaras de seguridad, alcanzando un total de 660 dispositivos en la provincia.

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San Juan dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su sistema de seguridad con la ampliación de la red de videovigilancia, una medida que apunta a mejorar la prevención del delito y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y se concretó a partir de un trabajo articulado con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) y la Policía de San Juan. La distribución de los nuevos dispositivos no fue azarosa: se definió en base a un análisis detallado del mapa del delito, estadísticas delictivas y los requerimientos planteados por vecinos de distintos puntos de la provincia.

Las cámaras fueron instaladas en sectores considerados estratégicos, con el objetivo de ampliar la cobertura y reforzar las tareas de vigilancia. Desde el CISEM, el monitoreo se realiza de manera ininterrumpida durante las 24 horas, lo que permite detectar situaciones sospechosas en tiempo real y agilizar la intervención de las fuerzas de seguridad.

San Juan afianza su seguridad Con estas incorporaciones, el sistema de videovigilancia provincial consolida su crecimiento. En este período, la cantidad de cámaras registró un incremento cercano al 9% respecto del total previo, lo que refleja una política sostenida en materia de seguridad pública.