Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña: San Juan presente en Bolivia

En Bolivia, la atleta sanjunina Belén Sánchez Ruiz fue 6ª en kilómetro vertical y Brian Palacios 13° en 42K en el Sudamericano de Trail.

Presente. San Juan fue parte de la selección argentina en Bolivia en el Sudamericano de Trail.

Se disputó el Campeonato sudamericano de trail running y montaña en Samaipata, Bolivia , con la presencia de dos representantes de San Juan. Samaipata, es considerado Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) situado en el departamento de Santa Cruz, a unos 120 km de Santa Cruz de la Sierra.

La selección argentina estuvo compuesta por 33 runners que compitieron en las diferentes distancias. San Juan estuvo representada por Belén Sánchez Ruiz en Kilómetro Vertical y Brian Palacios en el equipo de Modalidad Short.

El viernes 17 de abril, Belén fue la primera en competir en la prueba de Kilómetro Vertical, finalizando en el sexto puesto en la competencia que fue ganada por Ginary Camargo, de Colombia.

Posiciones finales 1ª Ginary Camargo (Colombia) – 42m58s

2ª Anastacia Rocha (Brasil) – 46m59s