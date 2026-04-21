Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña: San Juan presente en Bolivia

Se disputó el Campeonato sudamericano de trail running y montaña en Samaipata, Bolivia , con la presencia de dos representantes de San Juan. Samaipata, es considerado Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) situado en el departamento de Santa Cruz, a unos 120 km de Santa Cruz de la Sierra.
La selección argentina estuvo compuesta por 33 runners que compitieron en las diferentes distancias. San Juan estuvo representada por Belén Sánchez Ruiz en Kilómetro Vertical y Brian Palacios en el equipo de Modalidad Short.
El viernes 17 de abril, Belén fue la primera en competir en la prueba de Kilómetro Vertical, finalizando en el sexto puesto en la competencia que fue ganada por Ginary Camargo, de Colombia.
Posiciones finales
1ª Ginary Camargo (Colombia) – 42m58s
2ª Anastacia Rocha (Brasil) – 46m59s
3ª Florencia Vásquez (Chile) – 48m02s
4ª Yajaira Rubio (Colombia) – 50m16s
5ª Leidy Rivera (Colombia) – 52m09s
6ª María Belén Sánchez Ruiz – 52m34s
7ª Pía Bressan (Argentina) – 53m06s
8ª Rocío Gonzáles (Bolivia) – 53m06s
El sábado 18, en la distancia de 42 kilómetros compitieron 31 runners de nueve países desde las seis de la mañana hora argentina, llevándose la victoria el argentino Adrián Gaspar, en tanto que el cordobés radicado en San Juan, Brian Palacios, finalizó 13°.
Posiciones finales
1° Adrián Gaspar (Argentina) – 3h33m29s
2° Ignacio Reyes (Argentina) – 3h38m32s
3° Juan Pablo Llanos (Chile) – 3h38m57s
4° Sebastián Roble (Chile) – 3h40m30s
5° Diego Simón (Argentina) – 3h41m14s
13° Brian Palacios (Argentino) – 4h02m41s