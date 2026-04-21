    • 21 de abril de 2026 - 11:13

    Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña: San Juan presente en Bolivia

    En Bolivia, la atleta sanjunina Belén Sánchez Ruiz fue 6ª en kilómetro vertical y Brian Palacios 13° en 42K en el Sudamericano de Trail.

    Presente. San Juan fue parte de la selección argentina en Bolivia en el Sudamericano de Trail.

    Presente. San Juan fue parte de la selección argentina en Bolivia en el Sudamericano de Trail.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se disputó el Campeonato sudamericano de trail running y montaña en Samaipata, Bolivia , con la presencia de dos representantes de San Juan. Samaipata, es considerado Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) situado en el departamento de Santa Cruz, a unos 120 km de Santa Cruz de la Sierra.

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    La selección argentina estuvo compuesta por 33 runners que compitieron en las diferentes distancias. San Juan estuvo representada por Belén Sánchez Ruiz en Kilómetro Vertical y Brian Palacios en el equipo de Modalidad Short.

    El viernes 17 de abril, Belén fue la primera en competir en la prueba de Kilómetro Vertical, finalizando en el sexto puesto en la competencia que fue ganada por Ginary Camargo, de Colombia.

    Posiciones finales

    1ª Ginary Camargo (Colombia) – 42m58s

    2ª Anastacia Rocha (Brasil) – 46m59s

    3ª Florencia Vásquez (Chile) – 48m02s

    4ª Yajaira Rubio (Colombia) – 50m16s

    5ª Leidy Rivera (Colombia) – 52m09s

    6ª María Belén Sánchez Ruiz – 52m34s

    7ª Pía Bressan (Argentina) – 53m06s

    8ª Rocío Gonzáles (Bolivia) – 53m06s

    El sábado 18, en la distancia de 42 kilómetros compitieron 31 runners de nueve países desde las seis de la mañana hora argentina, llevándose la victoria el argentino Adrián Gaspar, en tanto que el cordobés radicado en San Juan, Brian Palacios, finalizó 13°.

    Posiciones finales

    1° Adrián Gaspar (Argentina) – 3h33m29s

    2° Ignacio Reyes (Argentina) – 3h38m32s

    3° Juan Pablo Llanos (Chile) – 3h38m57s

    4° Sebastián Roble (Chile) – 3h40m30s

    5° Diego Simón (Argentina) – 3h41m14s

    13° Brian Palacios (Argentino) – 4h02m41s

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