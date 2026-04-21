Rechazo en San Juan al nuevo proyecto de Ley de Discapacidad: "Es una aberración, nos sacan derechos"

Lo que era un rumor de pasillo tomó forma este martes por la tarde cuando finalmente se conoció el nuevo proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad del cual trascendieron algunos detalles. Si bien aun resta conocer la letra chica de la iniciativa, lo que ha trascendido no ha generado un buen impacto en los sectores alcanzados en San Juan, quienes han manifestado su descontento y preocupación.

Guillermo López, coordinador de la Agrupación Visión Baja San Juan, aseguró en diálogo con DIARIO DE CUYO que la nueva propuesta se presenta en el marco del incumplimiento de la ley por parte del ejecutivo, lo que considera “una aberración” . Al respecto, señaló: “Nos están quitando derechos, derechos que nos ha costado mucho tener. Me parece que los legisladores no deberían dar quórum, ni siquiera deberían tratar esta ley, porque ya tenemos una aprobada que ni siquiera están aplicando” , remarcó.

Para el sanjuanino, la nueva norma les imposibilita poder moverse en libertad y vivir de la manera más digna posible, teniendo en cuenta que precisamente las personas con discapacidad, sea cual sea el diagnóstico, requieren de mayor asistencia médica, profesionales que los acompañen, tratamientos para la mejoría físicas, entre otros aspectos importantes para sus vidas diarias.

Por su parte, Hugo Robledo, presidente de la Fundación Incluyamos, un espacio que genera actividades recreativas para personas mayores de 18 años con distintas discapacidades puntualizó que, si bien es reciente la presentación del proyecto, por lo que restan conocer detalles y pormenores, al menos conociendo lo que ha trascendido hasta el momento, no es una norma que apunte a acompañar a las personas con discapacidades.

“Si bien siempre fue un sector desfavorecido, hoy en día es critica la situación. Hasta donde hemos podido ver, el nuevo proyecto busca desfinanciar la discapacidad, y esto traerá complicaciones después” , puntualizó el sanjuanino.

Y continuó: “Es muy delicado el tema y hay que valorar la dignidad humana, la vida y los derechos de todas las personas. Hay algo importante, y es que cuando la discapacidad se nota es porque la infraestructura está mal. Se nota cuando el entorno no favorece a una inclusión real, y es lo que está generando el Estado nacional en este momento”, indicó.

Así como Hugo y Guillermo, varios son los espacios que han manifestado su preocupación y el estado de alerta ante la nueva embestida del Gobierno nacional. “Para nosotros es de terror. Es una bomba en nuestras caras”, destacó en declaraciones radiales Gabriela Galdeado, presidenta de ARID (Asociación para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad).

“Después de pedir ayuda, nos llega esta noticia de terror. Este proyecto es un retroceso total, estigmatiza la discapacidad y nos atrasa muchísimo”, indicó en los micrófonos de Mil20.

Una protesta para visibilizar la realidad de la discapacidad en San Juan

Los distintos espacios y organismos que están vinculados a la discapacidad en la provincia se están organizando para concentrarse este miércoles 22 de abril, a partir de las 10 de la mañana en las puertas de Incluir Salud (Agustín Gnecco 360).

“Es importante que la sociedad se interiorice, porque es un problema de todos. No solo influye en las personas con discapacidad, sino en las DAI, los terapeutas y todos los que nos ayudan a tener una vida mejor. Visibilizaremos la lucha en contra del nuevo proyecto de ley”, remarcó Guillermo.

Los cambios que propone la nueva Ley de Discapacidad

El proyecto de ley busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, que el propio gobierno incumple pese a fallos judiciales, bajo el nombre "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez".

Dentro de los puntos que plantean y generan mayor conflicto se encuentran: