En San Juan se adelantan las campañas solidarias por el frío: cómo y dónde ayudar

Las asociaciones piden desde ropa de abrigo hasta alimentos en el marco de las campañas solidarias en San Juan.

La Fundación Solydar distribuirá las donaciones entre familias de escasos recursos de las zonas alejadas de San Juan como las Lagunas de Guanacache.

Las campañas solidarias contra el frío en San Juan suelen arrancar a mediados de mayo, pero este año se adelantaron. El fundamento: hay más gente que necesita ayuda y cuesta conseguir donaciones. Así lo dijeron los responsables de las instituciones que ya comenzaron a solicitar la colaboración de los sanjuaninos.

‘Cada vez vemos más familias con necesidad de ayuda. Por eso lanzamos la campaña antes para poder conseguir un poco de todo y no sólo abrigo’, dijo Sandra Pérez, de la Asociación Civil Posibilidad para Todos, una de las instituciones que comenzó la campaña de abrigo por adelantado. Y que se suma a las demás que también arrancaron antes con el objetivo de recibir mayor colaboración.

posibilidad para todos La Asociación Civil Posibilidad para Todos ya comenzó a recibir y distribuir donaciones para hacer frente al frío entre diferentes familias de San Juan. Susana Mercado, de Fundación Solydar, dijo que este año, en el marco de la campaña de abrigo, también se pide colaboración con alimentos no perecederos y útiles para los niños. ‘La situación está difícil para muchas familias por eso, además de abrigos, pedimos alimentos nutritivos y rendidores como lentejas, porotos, garbanzos, etc.’, dijo Mercado.

Detalles de las campañas solidarias en San Juan Las diferentes instituciones solidarias piden colaboración con diferentes prendas, calzados, accesorios y alimentos.