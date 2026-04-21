    • 21 de abril de 2026 - 10:44

    En San Juan se adelantan las campañas solidarias por el frío: cómo y dónde ayudar

    Las asociaciones piden desde ropa de abrigo hasta alimentos en el marco de las campañas solidarias en San Juan.

    La Fundación Solydar distribuirá las donaciones entre familias de escasos recursos de las zonas alejadas de San Juan como las Lagunas de Guanacache.

    La Fundación Solydar distribuirá las donaciones entre familias de escasos recursos de las zonas alejadas de San Juan como las Lagunas de Guanacache.

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    Por Fabiana Juarez

    Las campañas solidarias contra el frío en San Juan suelen arrancar a mediados de mayo, pero este año se adelantaron. El fundamento: hay más gente que necesita ayuda y cuesta conseguir donaciones. Así lo dijeron los responsables de las instituciones que ya comenzaron a solicitar la colaboración de los sanjuaninos.

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    ‘Cada vez vemos más familias con necesidad de ayuda. Por eso lanzamos la campaña antes para poder conseguir un poco de todo y no sólo abrigo’, dijo Sandra Pérez, de la Asociación Civil Posibilidad para Todos, una de las instituciones que comenzó la campaña de abrigo por adelantado. Y que se suma a las demás que también arrancaron antes con el objetivo de recibir mayor colaboración.

    posibilidad para todos
    La Asociación Civil Posibilidad para Todos ya comenzó a recibir y distribuir donaciones para hacer frente al frío entre diferentes familias de San Juan.

    La Asociación Civil Posibilidad para Todos ya comenzó a recibir y distribuir donaciones para hacer frente al frío entre diferentes familias de San Juan.

    Susana Mercado, de Fundación Solydar, dijo que este año, en el marco de la campaña de abrigo, también se pide colaboración con alimentos no perecederos y útiles para los niños. ‘La situación está difícil para muchas familias por eso, además de abrigos, pedimos alimentos nutritivos y rendidores como lentejas, porotos, garbanzos, etc.’, dijo Mercado.

    Detalles de las campañas solidarias en San Juan

    Las diferentes instituciones solidarias piden colaboración con diferentes prendas, calzados, accesorios y alimentos.

    • Ropa: camisetas, pulóveres, camperas, pantalones de abrigo y medias para todas las edades y para mujeres y varones.
    • Calzado: zapatillas, botas y calzado de abrigo (para personas mayores).
    • Accesorios: guantes, bufandas y gorros, especialmente para niños y adolescentes que se repartirán entre los chicos en edad escolar.de zonas alejadas.
    • Ropa de cama: sábanas, frazadas, colchas o cubrecamas.
    • Alimentos: lentejas, porotos, garbanzos, arroz y polenta.

    Cómo colaborar con las campañas en San Juan

    • Asociación Civil Posibilidad para Todos: repartirá las donaciones en los diferentes merenderos, especialmente los del departamento Rawson, incluido el propio de la Asociación que funciona en el Lote Hogar Nº 18 con más de 70 niños. Las donaciones se pueden dejar en su sede, en Casa 24 Manzana 25 del Barrio La Estación, Rawson. También se pueden llamar al 2644030597.
    • Fundación Solydar: distribuirá las donaciones recibidas entre las familias de zonas alejadas y de Las Lagunas de Guanacache. Los interesados en colaborar pueden comunicarseal 2646729681. También pueden acercar las donaciones en la sede de la Fundación en Calle Mariano Moreno 270 Sur, Rivadavia.
    • Asociación del Milagro: este grupo solidario distribuirá las donaciones entre los 120 chicos que asisten a sus dos merenderos que funcionan en Pocito y Capital. Para realizar donaciones comunicarse al 2645162577.
    • Fundación San Plácido: esta fundación repartirá las donaciones recibidas entre familias de escasos recursos de zonas alejadas. Para colaborar comunicarse al 2645040718 ó 2645066594.
    • San Juan Solidario: distribuirá lo donado entre familias de escasos recursos de los departamentos alejados. Para colaborar, comunicarse al 2644685811 o a través de sus redes sociales.

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