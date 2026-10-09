Simulacro de evacuación en San Juan: los detalles de cómo será hoy el operativo en las escuelas

San Juan realizará este viernes 9 de octubre un simulacro provincial de evacuación en las 1.380 escuelas de la provincia, con la participación de más de 243.000 estudiantes. El operativo abarcará establecimientos públicos y privados de todos los niveles y modalidades, y se desarrollará de manera simultánea en los turnos mañana, tarde, vespertino y noche.

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Educación sísmica: este viernes las escuelas de todos los turnos pondrán a prueba sus planes de evacuación

La actividad comenzará a las 10, 16, 19 y 21 , según el turno de cada institución, y será el cierre de las capacitaciones realizadas durante 2026 en el marco del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo. El objetivo es poner a prueba los planes de emergencia y reforzar las medidas de prevención ante un posible terremoto.

El procedimiento comenzará con una señal de alerta definida por cada establecimiento, que podrá utilizar timbres, campanas, altavoces u otro sistema establecido previamente. A partir de ese aviso, los docentes indicarán a los estudiantes que adopten la posición de seguridad. Durante 60 segundos, deberán permanecer protegidos debajo de los pupitres o en las zonas seguras internas previstas en los protocolos escolares.

Una vez cumplido ese tiempo, el coordinador designado por el equipo directivo dará la orden para iniciar la evacuación general. Los alumnos, docentes y demás trabajadores deberán desplazarse de forma ordenada hacia los puntos de encuentro establecidos. El protocolo también contempla, según las condiciones de cada edificio, el corte de los suministros de luz, gas y agua, el control de asistencia y la revisión de las instalaciones. El reingreso solo podrá autorizarse después de verificar que el edificio se encuentra en condiciones seguras.

Como parte del operativo, habrá cortes de tránsito frente a la EPET N.º 1 Rogelio Boero, la EPET N.º 2 y la EPET N.º 4 a las 10, debido a la salida de estudiantes hacia la vía pública. Además, a las 16 se interrumpirá la circulación en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, donde alumnos de sus tres niveles se trasladarán hacia la plaza Laprida.

La evaluación continuará después del ejercicio. Cada institución deberá completar un formulario de autoanálisis para registrar cómo se desarrolló el procedimiento, detectar dificultades y determinar posibles mejoras. La carga de esos datos en el sistema de seguimiento comenzará a partir de los cinco minutos posteriores al inicio del simulacro.

Durante las jornadas de capacitación de este año se presentaron 2.400 planes de evacuación. La cantidad supera el número de establecimientos porque algunos edificios albergan distintas instituciones o comunidades educativas que funcionan en diferentes turnos.

La iniciativa también incluye a las familias que participaron en la elaboración de sus protocolos de prevención. Podrán realizar el simulacro en sus hogares en el turno contrario al que sus hijos concurren a la escuela: quienes tienen hijos en el turno mañana podrán hacerlo a las 16, mientras que las familias de alumnos del turno tarde podrán realizarlo a las 10.

El desarrollo de la actividad será monitoreado en vivo desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), con una transmisión desde las EPET N.º 2 y N.º 4. De esta manera, las autoridades podrán seguir el funcionamiento del operativo en distintos establecimientos.

En 2025, el primer simulacro provincial simultáneo involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios escolares. Este año, la práctica alcanzará al 100% de los establecimientos educativos de San Juan y permitirá evaluar la preparación de las comunidades escolares ante una eventual emergencia sísmica.