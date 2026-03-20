Tormentas aisladas y fuerte viento, el pronóstico del tiempo de este viernes 20 de marzo en San Juan

Este viernes 20 de marzo se presenta con condiciones variables en la provincia de San Juan, donde el calor deja de ser protagonista. El descenso de la temperatura estará acompañado por ráfagas intensas de viento y la posibilidad de tormentas aisladas.

De acuerdo al pronóstico, la temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, en una jornada que comenzará inestable. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas.

Hacia la tarde, el panorama mejorará parcialmente con cielo mayormente nublado, aunque las condiciones seguirán siendo algo inestables. Ya en horas de la noche, retornaría la chance de tormentas aisladas, nuevamente con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

El viento será otro factor a tener en cuenta: se prevé que arranque del sector sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h a lo largo de todo el día. En la tarde - noche, rotará al sur con la misma intensidad.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn20032026 El pronóstico del tiempo del viernes 20 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.