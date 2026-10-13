Ullum lanza un grupo para contener y acompañar a familiares y cuidadores de personas adictas

El municipio de Ullum dio un paso fundamental en el abordaje integral de la salud pública y el bienestar social. Con la premisa de brindar respuestas efectivas a una de las problemáticas más complejas de la actualidad, la comuna puso en marcha un espacio especialmente pensado para sostener a quienes día a día acompañan a personas afectadas por las adicciones.

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Desde el inicio de la actual gestión municipal se asumió el compromiso firme de jerarquizar, ampliar y fortalecer la Unidad Municipal de Prevención y Abordaje de los Consumos Problemáticos. En ese marco de desarrollo Institucional, las autoridades entendieron que la atención no debe limitarse únicamente al tratamiento individual de la persona que padece el consumo, sino que resulta indispensable extender la red de apoyo hacia su entorno más cercano.

La iniciativa de conformar este nuevo grupo de apoyo surgió directamente de las profesionales del equipo interdisciplinario del área. En el ejercicio diario de su labor, observaron que las personas encargadas de cuidar y sostener a quienes enfrentan una situación de consumo problemático también sufren un gran desgaste emocional y necesitan ser acompañadas, contenidas y dotadas de herramientas prácticas.

Daniela Ortiz , directora de Mujer, Género y Diversidades, y coordinadora de la Unidad Municipal de Prevención y Abordaje de los Consumos Problemçaticos, dijo que ‘este nuevo dispositivo busca transformarse en un punto de encuentro, escucha activa y contención donde familiares, amigos y cuidadores puedan compartir sus experiencias, evacuar dudas y recibir la orientación profesional adecuada para afrontar el proceso’.

Brindar herramientas y orientación: ayudar a definir caminos y estrategias claras para acompañar de manera efectiva a las personas en situación de consumo.

ayudar a definir caminos y estrategias claras para acompañar de manera efectiva a las personas en situación de consumo. Contener a los cuidadores: ofrecer un soporte emocional sistemático a quienes sostienen a las víctimas, reconociendo sus propias necesidades.

ofrecer un soporte emocional sistemático a quienes sostienen a las víctimas, reconociendo sus propias necesidades. Crear redes comunitarias: propiciar un clima de empatía y contención mutua donde las familias comprendan que no están solas en este proceso.

propiciar un clima de empatía y contención mutua donde las familias comprendan que no están solas en este proceso. Romper estigmas: trabajar activamente en la sensibilización e incremento de acciones preventivas en toda la comunidad.

Estadísticas y trabajo en el territorio de Ullum

El balance del trabajo realizado durante los primeros nueve meses del año refleja la alta demanda y la importancia de contar con un estado municipal presente. Durante este periodo, la Unidad Municipal registró un total de 15 admisiones formales, a las que se suman numerosas consultas espontáneas, siendo estas últimas la vía de abordaje más frecuente y recurrente.

Ante el incremento global de casos, el equipo profesional reforzó las actividades de prevención primaria en distintos sectores de la comuna, apostando a la concientización y a la erradicación de los prejuicios que aún giran en torno a esta problemática.

Días, horarios y lugar de encuentro

Las reuniones semanales del grupo de acompañamiento darán inicio el próximo miércoles 21 de octubre.