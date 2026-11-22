La celebración más importante de San Juan transita este domingo su última jornada con artistas nacionales. La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2 serán los protagonistas de la noche.

San Juan vive este domingo 22 de noviembre la tercera y última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, con una programación que tendrá al cuarteto y la música popular como grandes protagonistas. Después de dos jornadas con propuestas musicales de distintos géneros, la celebración se despide con las actuaciones de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2, los artistas nacionales elegidos para ponerle ritmo al cierre.

La actividad en el predio ferial comenzó a las 19, mientras que a las 21 está prevista una nueva función del espectáculo artístico en el Velódromo Vicente Chancay. Por su parte, el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, recibirá los recitales centrales de la noche, con apertura de puertas prevista para las 21:30.

La grilla tendrá como uno de sus principales atractivos a La Pepa Brizuela, referente del cuarteto y reconocido por su trayectoria en el género. También estará Ángela Leiva, quien llegará con sus canciones populares, y DesaKTa2, la banda que completará la propuesta musical de la última noche.

Vale aclarar que ante la suspensión de las actividades del predio ferial, ocurrida este sábado por el fuerte viento, el Gobierno de San Juan y la organización anunciaron una medida para quienes habían adquirido entradas: los tickets de la Feria y del Velódromo también serán válidos para ingresar a esos espacios durante este domingo.

Además, la feria que no pudo desarrollarse el sábado fue reprogramada para el lunes 23 de noviembre, desde las 19, con entrada gratuita.