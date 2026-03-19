Venta del Hiper Libertad: miedo a ser despedidos, la principal inquietud de los 80 trabajadores sanjuaninos

Tras confirmarse la venta del Hiper Libertad a la firma La Anónima, desde el SEC mantuvieron un encuentro con los trabajadores. Principales dudas y las certezas que hoy se barajan.

En las últimas horas lo que era un rumor a gritos se terminó confirmado: La Anónima cerró el acuerdo con Grupo Libertad para la compra de Hiper Libertad, lo que incluye el control de 12 de las 14 sucursales, entre ellas la de San Juan. Ante esto, desde el SEC (Sindicado de Empleados de Comercio) se iniciaron acciones en una primera instancia para interiorizarse sobre los pormenores de la venta que alcanza a los trabajadores y en consecuencia de ello, poder llevar información lo más concentra posible a los empleados del supermercado que hoy mantiene sus puertas abiertas.

En ese sentido, Mirna Moral, secretaria general del gremio, confirmó a DIARIO DE CUYO que durante las horas de la siesta de este jueves 19 de marzo, se mantuvo un encuentro con los empleados que estaban en el lugar, donde recibieron varias inquietudes y evacuaron algunas de las dudas transmitidas. “Todavía tenían miedo de ser despedidos. Eso fue lo primero que nos trasmitieron”, comentó.

Ante esto, desde el SEC se les explicó que, en torno a lo que entienden, el proceso que inició Libertad el año pasado con despidos y retiros voluntarios seguramente estaba en el marco del acuerdo que se venía gestionando con La Anónima. “Cuando se producen este tipo de ventas, queda plasmado en uno de los artículos que se va a respetar todo. El trabajo que vino realizando Libertad durante todo el año fue tratar de dejar seguramente los empleados que La Anónima quería que quedaran, que son alrededor de 80 en la actualidad”, indicó Moral.

Sí aseguró que por estas horas se están dando despidos en los mandos medios y administrativos de Libertad, pero sobre ese personal el SEC no tiene intervención.

Otra de las inquietudes que manifestaron algunos de los trabajadores estuvo orientada a las condiciones en las que pasaría a la nueva firma. Dudas sobre antigüedad, derechos adquiridos y situaciones similares dominaron las preguntas. Ante esto, Moral les llevó tranquilidad señalando que La Anónima debe respetar el estado actual de cada trabajador, lo que implica que una vez que se cumpla el paso de mando los empleados mantendrán sus categorías, sin tener que empezar de cero.