Con humildad. Hace unos días pintó por primera vez en un caballete, en la escuela. Ismael quedó fascinado con esa experiencia.

Todos los días son un volver a empezar. Le cuesta ir a la escuela y aún siente vergüenza de tener un brazo menos. Se siente observado y en ocasiones dice que le parece que le hacen burla. Así, Ismael, el nene que perdió un brazo en un accidente doméstico, intenta llevar su vida desde 2014. Ahora, según su mamá, encontró un cable a tierra: comenzó a dibujar y a pintar en los ratos libres y eso lo ayuda para sentirse mejor. "Me gusta dibujar autos, motos y a mi familia", dijo Isma, como lo conocen todos en La Majadita, 9 de Julio.



El accidente de Ismael conmocionó a la provincia. El 21 de septiembre de 2014, el niño, que en ese momento tenía 6 años, salió al patio donde su mamá estaba lavando la ropa. Quiso frenar el secarropas que estaba andando, introduciendo la mano y la fuerza del aparato le amputó el brazo izquierdo. Ese momento marcó para siempre la vida del pequeño y su familia. Atravesó muchas operaciones, e incluso el rechazo de una prótesis. A pesar de todo, trata de llevar una vida normal actualmente. "Es difícil seguir con la vida como si nada. Mi hijo sufre mucho aún por no tener un brazo. Hay días que no quiere ir ni a la escuela", dijo Noemí Sánchez, la madre del chico que actualmente tiene 10 años, y agregó que hace unas semanas descubrió que el dibujo lo ayuda a estar más tranquilo.

Ismael pasó por al menos 4 operaciones después de que perdiera el brazo.

Sentado en la mesa de su casa, con algunos lápices de colores que tiene para la escuela y en cualquier hoja que encuentra, dibuja. Busca libros viejos para colorear y así pasa muchas horas del día. Sobre todo ahora, en vacaciones de invierno.



Ismael comentó que le encanta ir a la escuela, a pesar de que en ocasiones siente vergüenza. "Es muy lindo ir a la escuela porque te enseñan de todo. Me dijeron que es muy importante respetar a los mayores y eso es lo que hago", dijo con mucha inocencia y contó que si bien no es un experto dibujante disfruta mucho pintar con témperas y dibujar con crayones. Incluso, comentó que hace unos días la biblioteca Juana Azurduy, de Chimbas, visitó la escuela a la que él va y que les hicieron pintar con pinceles. "No sé si antes había usado pinceles y cuando vi lo que hizo me sorprendió. Estaba divino su trabajo. A la vez, Isma estaba feliz por lo que había logrado", dijo la madre del niño y agradeció que en la escuela todos ayudan mucho al chico.



"Fue muy lindo lo que hicimos en la escuela -por la visita de la biblioteca- y eso me sirvió para darme cuenta que me encanta dibujar y pintar", dijo el niño, que además le encanta jugar a la pelota.





Cronología

21 de septiembre 2014

Cerca de las 14,30 Ismael metió su mano para parar el secarropas. El aparato le amputó el brazo izquierdo. Ese mismo día, a las 18, lo trasladaron a Buenos Aires.

22 de septiembre 2014

Tras 12 horas de cirugía en el Hospital Garrahan, a Ismael le reimplantaron el brazo. A las horas lo operaron nuevamente por un problema en las arterias.

23 de septiembre 2014

Internado en Terapia Intensiva, empeoró gravemente. Para salvarle la vida debieron extirparle el brazo reimplantado un día antes.

13 de septiembre 2015

Ismael recibió su brazo ortopédico y comenzó con un tratamiento de adaptación. Sin embargo a los meses dejó de usarlo, porque no era cómodo.