Acosadas. El acoso laboral se da cuando una persona recibe mal trato en su trabajo y generalmente las víctimas son mujeres. Desde la Dirección de la Mujer dijeron que las denuncias son contra los jefes y hasta contra compañeros de trabajo, sin necesidad de que haya una diferencia jerárquica de por medio, pero sí con vínculos en los que se pone en una situación de vulnerabilidad a las mujeres en general.

El acoso laboral se da cuando una persona recibe trato hostil o vejatorio en el ámbito de su trabajo, de forma sistemática. En muchas ocasiones, este maltrato genera problemas psicológicos y psiquiátricos en las víctimas. En la provincia estos casos son cada vez más frecuentes. Al menos, eso dijeron desde la Dirección de la Mujer, donde comentaron que ya reciben muchas denuncias y consultas de mujeres sobre esta problemática. A la vez, comentaron que como en la provincia no hay estadísticas sobre mobbing (nombre con el que también se conoce a este flagelo), planean hacer las primeras para el año que viene, con el objetivo de tener más datos y poder trabajar en prevención.



En los últimos días hubo dos casos de acoso laboral que se hicieron públicos en los medios locales (ver aparte). En este contexto, este medio buscó datos sobre el acoso laboral contra las mujeres en San Juan. "Notamos que los pedidos de asistencia por acoso laboral están creciendo. Se empezó a desnaturalizar todo tipo de violencia. Antes se pensaba que porque una era mujer y el jefe tenía un cargo más alto se podía permitir mucho, pero ahora eso cambió", dijo Victoria Benítez, subdirectora de la Mujer, y resaltó que la violencia laboral se da en mujeres de todas las edades, clase social y nivel educativo.



Según la funcionaria, desde el 2015, tras la primera marcha del Ni una Menos, la forma de ver el maltrato contra la mujer comenzó a cambiar. "Las mujeres nos sentimos más apoyadas. En el último año vimos que creció muchísimo la consulta. Cuando algunos casos se hacen públicos se contagia a otras para que cuenten sus historias", agregó y dijo que en este contexto es que planean trabajar junto a la Corte de Justicia, la Comisaría de la Mujer y las áreas de la Mujer para unificar criterios y tener las primeras estadísticas sobre acoso laboral. Sobre los casos dijo que hay mujeres que denunciaron a sus jefes y otras a compañeros de trabajo. "Hay casos que tienen tintes sexuales y hay otros que se trata de maltratadores que insultan o insinúan que las mujeres no sirven para tal cual o cargo", dijo. Por otra parte, la funcionaria comentó que ellos recibieron un caso, de una chica que comentó que sus compañeros le decían que subiera las escaleras antes que ellos para poder mirarla y le insistían que se pusiera ropa más sexy. Mientras que otro caso que fue denunciado en la Dirección de la Mujer fue el de una mujer que era hostigada por el dueño del lugar donde trabaja, quien le decía que por su culpa no vendían los suficiente y le preguntaba que si estaba con "el periodo" por lo que se mostraba "histérica". "Las denuncias que recibimos, al igual que los pedidos de ayuda, son de mujeres víctimas. El tema del acoso laboral en general lo sufre la mujer porque se pone en juego una cuestión social, patriarcal y machista", concluyó la funcionaria.

Los casos

Maltrato al aire

El pasado 24 de septiembre, Claudia Vázquez, una locutora sanjuanina, denunció por violencia de género a Rodolfo Ridao, el dueño de una conocida radio local. Este problema salió a la luz luego de que una violenta pelea, en la que Ridao insulta a la mujer, fuera escuchada por oyentes de la radio.



En un primer momento Vázquez dijo que los conflictos y tensiones eran de larga data, producidos por una confluencia viciosa: problemas de dinero y supuestos celos.



La locutora realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, y Ridao estuvo varios días prófugo, hasta que se presentó ante la Justicia y fue notificado que seguirá en libertad mientras dure la investigación por la causa en su contra ya que el juez dio la eximición de prisión. El caso sigue siendo investigado.

Denuncia por acoso

La semana pasada otro caso de una locutora se hizo público. Susana Matamora se presentó, el pasado viernes en la mañana, en la Comisaría para la Mujer y radicó una denuncia por acoso laboral contra Carlos Rodolfo Uriza, con quien compartía horas de trabajo en Radio del Sur. Actualmente el periodista trabaja en otra emisora.



Matamora señaló que desde fines de 2014 Uriza la maltrataba y luego que ella le comentó que había sido víctima de violencia de género, él empezó a acosarla. La locutora aseguró que el caso de su colega Claudia Vázquez la movilizó a animarse a denunciar. "Me decía cosas feas al oído y me daba besos. Me tomaba por detrás y me tocaba los senos", resaltó Matamora e indicó que lo denunció para que no "se acerque a mi casa ni a mi lugar de trabajo".

Denuncias

Las denuncias de acoso laboral pueden realizarse en cualquier comisaría de la provincia, en la Comisaría de la Mujer, en la Dirección de la Mujer o en las áreas municipales de la Mujer.

Dirección de la Mujer

La Dirección de la Mujer se ubica en calle 25 de Mayo 451 Oeste. Las víctimas también pueden pedir ayuda o consultar gratuitamente en la Línea Rosa, llamando al 0800-666-6351.

Acoso

La mayoría de las personas que denuncian acoso cuentan que sufren violencia psicológica. Este maltrato causa daño emocional y disminución de la autoestima de la víctima.