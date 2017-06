La calle San Luis, entre España y Las Heras, se convirtió en un cuartel de bomberos. Cascos amarillos por todos los rincones, los uniformes con los que salen a combatir incendios y hasta las mangueras y las autobombas, coparon toda esa cuadra. Es que ahí se celebró el Día del Bombero Voluntario. Y no sólo los hombres uniformados fueron los protagonistas de la jornada, sino que hubo miles de alumnos de escuelas que también cumplieron un rol importante en el festejo. Entre risas, demostraciones y hasta probándose los trajes ignífugos los niños jugaron a ser bomberos por un rato y se divirtieron sin parar.



Los cascos fueron grandes para los niños, sin embargo se los sostuvieron como pudieron y corrieron con la manguera en sus brazos, con toda la fuerza que tuvieron. Las chaquetas les quedaron por debajo de las rodillas, pero eso no fue impedimento para que levantaran a un muñeco y jugaran a rescatarlo, como si estuvieran en medio de un voraz incendio. Es que todos demostraron la alegría que sintieron por ser bomberos, aunque fuera tan sólo por unos pocos minutos.



Los bomberos voluntarios de distintos departamentos transformaron la cuadra céntrica y le cambiaron la cara. No hubo vehículos transitando, pero sí muchas autobombas, camionetas y hasta una lancha estacionada en todo ese sector. Ahí, cada grupo de bomberos voluntarios dio charlas sobre las tareas que cumplen y no sólo hablaron con los niños sino que también les mostraron todos los elementos que usan para rescatar víctimas de accidentes de tránsito, para apagar incendios forestales y hasta ayudar a un gato que se subió a un árbol muy alto y no puede ser bajado de ahí.



La cuadra fue dividida en postas, según los cuarteles. En un sector, los chicos subieron a las autobombas, hicieron sonar las sirenas y hasta aprendieron qué botones se deben tocar para que se despliegue una larguísima escalera o se pueda largar el agua por las mangueras.



En otra de las paradas, los alumnos se pusieron los trajes de bomberos e hicieron competencias para ver qué chicos se vestían más rápido. Esta fue una de las paradas en las que los niños más se divirtieron, mientras que en otra, donde estuvieron los Bomberos Voluntarios de Albardón, hasta hubo agua para demostrar cómo hacen para adentrarse en un incendio de un bosque o un campo. En todas estas paradas, los gritos de alegría, la arenga de los compañeros para que los chicos se vistan o corran lo más rápido posible y las carcajadas fueron moneda corriente. Incluso hasta las maestras se animaron a vestirse de bomberas durante unos minutos.



Apostillas



Chocolate



Durante el festejo el DIM 22 llevó chocolate y medialunas para los chicos. Desde la organización dijeron que repartieron 450 litros de chocolate y antes de las 17 ya no tenían más. Se sorprendieron de la cantidad de niños que hubo durante la tarde.

Otro público



Además de los alumnos de las escuelas, hubo muchas personas que fueron de manera particular y llevaron a sus niños para que disfrutaran de una jornada distinta. Todos se sorprendieron al ver las demostraciones que hicieron los bomberos.



De todos lados



Hubo representantes del cuartel de bomberos voluntarios de Rawson, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Caucete y el Central, que está en Chimbas. Repartieron folletería, revistas y calcos con números de teléfonos de emergencias.



Escuelas

Desde Protección Civil y el Ministerio de Educación enviaron invitaciones a escuelas de distintos departamentos. Hubo chicos hasta de San Martín (de la escuela de educación especial ARA General Belgrano), que disfrutaron de la jornada.



De picnic



Además de la compañía de las maestras varios alumnos llegaron con sus familias, al igual que los bomberos. Es por eso que la plaza España y el Ferro Urbanístico estuvieron llenos de personas que hasta hicieron un picnic para pasar la tarde.