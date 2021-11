"Siempre que hay un caso de ataque canino a un ser humano se lo toma como un problema del perro callejero, y realmente es un problema del humano que lo tiró como si fuera basura. El único culpable es el humano". Lo dijo Roberto Bastianelli, conductista canino, para hablar sobre la problemática de los perros callejeros, tras el ataque de una jauría que le costó la vida a una joven de 23 años en Albardón. Tanto él como otras personas relacionadas al tema coincidieron que este problema persistirá hasta que la gente tome conciencia y deje de abandonar a estos animales. También en que gracias a la intervención de los proteccionistas no se forman tantas jaurías agresivas.

Tras la muerte de Florencia Ledesma por el ataque de una jauría en Albardón, DIARIO DE CUYO hizo un relevamiento por otras comunas de la periferia para conocer su situación respecto a los perros callejeros. Los responsables dijeron que la problemática existe y persiste por la falta de conciencia popular, pese a las acciones para luchar contra la misma. "En el departamento es habitual el abandono de perros y de gente que viene exclusivamente hasta acá para tirarlos. Si no fuera por el trabajo de los proteccionistas que los rescatan, los hacen vacunar y castrar y les buscan un lugar, tendríamos más perros callejeros que vecinos. La falta de conciencia y responsabilidad de la gente da mucha impotencia porque con esto se va en contra de la calidad de vida de animales y personas", sostuvo Alberto Illanez, de Ambiente de la Municipalidad de 9 de Julio.

En San Martín ocurre lo mismo, según dijo Analía Becerra, secretaria de Gobierno. Agregó que el Complejo Ceferino Namuncurá y la Quebrada Nacif Weiss son los lugares predilectos para abandonar a los canes. Y que actualmente son varios los que viven en esa zona, pero que no se comportan como una jauría ni atacan a la gente. "En forma permanente vamos con el quirófano móvil para castrarlos. Y junto a grupos proteccionistas nos encargamos de alimentarlos justamente para que no ataquen a nadie", sostuvo.

Por su parte, Ricardo Godoy, de Ambiente del municipio de Zonda, dijo que el principal problema en esa comuna son los turistas. Dijo que los visitantes que llegan a conocer los diques, aprovechan para abandonar sus perros sobre la Ruta Interlagos para que vayan a Villa Tacú o al Camping Cerro Blanco. "Es tanta la cantidad de canes abandonados que tuvimos que abrir un centro de zoonosis para castrarlos", dijo Godoy.

En tanto que Sergio Herrera, a cargo del área Ambiente en Pocito, sostuvo que no sólo la gente que abandona los perros en la calle es responsable de que no pare esta problemática, sino también quien tiene mascotas de manera irresponsable. "Hace unos días se cayó un chico en moto por esquivar un perro que salió de una casa para atacarlo. Si se trata de un animal peligroso, su dueño debe asegurarse que no pueda salir de la casa. Pero nadie se involucra o toma el compromiso de llevar a cabo una tenencia responsable", dijo.

Compromiso y responsabilidad es lo que hace falta para terminar con los perros callejeros, según dijo Alejandra Cano, a cargo del programa Acompañame, de la Secretaría de Ambiente. Agregó que realizan intervenciones en toda la provincia con la Policía para frenar esta y otras conductas que atentan contra la salud. Pero que nada resulta efectivo hasta ahora. "El abandono de perros en la calle es un tema de nunca acabar. Ni siquiera la ley Lara sirve para frenarlo y que la gente se haga responsable de la tenencia de mascotas", dijo la funcionaria.

Por el contrario, y según dijo Emilia Merino, proteccionista, la Ley Lara provocó el efecto contrario. La gente, para evitar los gastos de chipear a los perros o pagar una multa por no registrarlos, prefirió abandonarlos. Dijo que desde que se aprobó esta ley creció en un 80% el abandono canino. "Para terminar con los perros callejeros hace falta una política de Estado seria, y en San Juan no existe", sostuvo.

Centro para mascotas en Zonda

El pasado 24 de octubre, el municipio de Zonda inauguró el Centro de Zoonosis (Foto) para la atención gratuita para mascotas. Cuenta con una sala de esterilizaciones para caninos y felinos, donde también se realizarán campañas de vacunación y desparasitaciones de los mismos.