A través de la pantalla del celular se puede percibir el brillo de los ojos de Alejandro Mercado, un médico sanjuanino que volverá a vivir en su tierra natal después de 26 años. Es que esta decisión no sólo significará para él estar cerca de sus seres queridos, sino que llegará a la provincia a hacer lo que más le gusta: ser médico y ayudar a personas que tienen problemas neuronales. Alejandro, y su esposa Sol Arancibia (que es de Buenos Aires y también es médica) serán repatriados por el Ministerio de Salud de San Juan para que apliquen sus conocimientos en el hospital Marcial Quiroga, pues ambos se desempeñan en campos de la medicina que acá son escasos. Él es neurocirujano y ella, especialista en Neurointensivismo (especialidad que trabaja con pacientea neurológicoa en estado crítico).

Alejandro nació en Trinidad, cursó sus estudios primarios en el colegio Don Bosco y a los 17 años se fue de la provincia para estudiar medicina. En ese momento, no imaginó que su vida iba a dar tantas vueltas y mucho menos, pensó en volver a vivir a San Juan.

Estudió en Córdoba, hizo su residencia en Neurología en Buenos Aires y de ahí su vida se desarrolló entre EEUU y Argentina. Es que junto a su esposa realizaron especializaciones y trabajos en ambos países. "Hace dos años, en plena pandemia, nos vinimos a vivir EEUU para hacer un máster y hace pocos meses, mi mamá me comentó del proyecto que había en San Juan para atraer médicos. Empezamos a averiguar, mandamos los currículum y luego tuvimos varias charlas con la gente del Ministerio de Salud", contó Alejandro y dijo que en estos dos años ellos recibieron muchas propuestas laborales de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén, pero que ninguna los convenció tanto como la de San Juan.

Apasionados. Ambos médicos dijeron ser muy apasionados en lo que hacen y tienen muchos proyectos para San Juan.

Son padres de dos nenas de 2 y 4 años y pensando en ellas es que tomaron la decisión de regresar a Argentina. "Son muchas las razones por las que volvemos y una de las más fuertes es que nuestras hijas estén cerca de su familia. La mayor está por ser escolarizada y nos gusta la educación de nuestro país. Otra de las que cosas que nos empujaron a volver y a ir específicamente a San Juan, es que vemos que esta provincia es terreno fértil en salud. Hay una apertura de pensamiento y hay pragmatismo. Yo recuerdo lo que era San Juan cuando me fui y en ese momento no pensé en volver, pero hoy la provincia es otra. El sector nuevo del Marcial Quiroga, no tiene nada que envidiarle al Cleveland Clinic -clínica en la él trabaja- que es uno de los mejores de EEUU. Sumado a eso, nosotros vemos que en Argentina hay mucho capital humano y que en el mundo eso es muy valorado", explicó el médico y dijo que los dos están dispuestos a aportar todo lo que saben para mejorar la Salud Pública de San Juan. "En Salud no hay límites de lo que se puede hacer y queremos que las personas que no tienen acceso a una obra social, puedan tener acceso a nuestros servicio. Tenemos contactos con personas de EEUU y otras provincias de Argentina y eso también servirá para especializar a médicos de mi provincia. Estamos muy entusiasmados", concluyó y comentó que el 26 de julio llegan a San Juan y que esperan poder cumplir con todos los objetivos que tienen en mente para la provincia.

Buscan 220 médicos para la provincia

De viaje. Alejandro y María Sol son argentinos y desde que se recibieron viajan a EEUU a distintas especializaciones. Ahora trabajan allá, hasta fin de mes.

A principios de este año el Ministerio de Salud Pública comenzó un plan de búsqueda de 220 médicos para San Juan. Sobre todo, de especialistas que no hay o que hay poca oferta local. En este contexto, es que llegarán Alejandro y Sol a la provincia. Entre las especializaciones a las que se apuntan figuran neurología infantil, cardiología pediátrica y nefrología infantil. También se suman las tradicionales como clínica médica, medicina familiar, ginecología, pediatría, neumonología, entre otras.

"La convocatoria se realizó sobre especialidades que fueron determinadas teniendo en cuenta la cantidad de profesionales que hay en la provincia y la demanda poblacional y se lanzó en distintas provincias y también afuera del país", dijo Alina Almazán, secretaria de Planeamiento del Ministerio de Salud, y comentó que además de los dos médicos que llegarán de EEUU hay unos 15 más que están en tratativas, pues ya iniciaron las consultas y comunicaciones con el ministerio. Además, dijeron que hay dos médicos más que próximamente llegarán a San Juan.

A estos profesionales el Ministerio les ofrece cargos interinos dentro de la Ley Profesional del Ministerio de Salud con carga horaria de hasta 36 horas semanales. "Hay que recordar que los salarios que los profesionales médicos perciben en San Juan están dentro de los 5 más altos de los que se perciben en el país, ese también es un importante incentivo", dijo la funcionaria.