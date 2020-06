El caso de una bebé que supuestamente estaba "abandonada" en la Pediatría del hospital Rawson causó ayer revuelo y conmoción. De hecho intervino el 102, la Justicia y la Dirección de la Niñez, para abordar una situación que hasta ayer era compleja y cuyos primeros informes dieron cuenta de que se trata de una criatura de dos meses aún internada (sin alta médica) y quien tiene como único responsable a su madre. Esta mujer en la tarde de ayer apareció para ver a su hija y explicó que no lo hizo antes pues atraviesa una difícil situación económica que la obliga a trabajar muchas horas al día, además de ser único sostén de su familia, según informaron. De todos modos, seguirán investigando por qué la bebé había estado sola en el centro de salud (independiente del acceso restringido en Neonatología) al menos desde el miércoles, a la vez que hasta que llegó la mamá fue asistida por una cuidadora hospitalaria pagada por el Estado.

Fueron las autoridades del hospital las que avisaron al 102 de la situación de la nena, pues indicaron que estaba en condiciones de conseguir el alta médica pero no habían podido ubicar a sus familiares. La denuncia derivó en la intervención de la Dirección de la Niñez, que salió a buscar a los tutores de la criatura, a la vez que designó una integrante del Programa de Cuidadoras Hospitalarias para acompañar a la nena.

Carlos Olivera, director de Niñez, informó que en el domicilio que habían dado al hospital al momento de la internación no vivía la familia de la bebé, pero que luego de un cruzamiento de datos dieron con la casa de la abuela. Así, el abordaje permitió determinar que la mamá de la criatura es el único sostén, tanto de la bebé como de dos hijos más y también de su madre. El padre, dijeron, está ausente.

Precisamente, la abuela es quien cuida a los dos menores pues su hija trabaja varias horas al día. Es por este motivo, según informaron, que la mujer no iba frecuentemente al hospital durante la internación de su niña, quien está en Neonatología desde hace poco más de dos semanas. De acuerdo a lo que indicó la madre, cuando ella o un familiar no podían asistir a Pediatría pagaban los servicios de cuidadores de enfermos, frecuentes en los centros de salud y que cobran por horas. Los otros dos hijos, en tanto, aparentemente se encuentran bien y la observación inicial de las trabajadoras sociales no brindó señales de que estén descuidados.

Ayer por la tarde la mamá se presentó en Neonatología a reclamar por su hija y los responsables del 102 la entrevistaron. Allí manifestó sus problemas económicos, lo extensa de su rutina laboral diaria y lo difícil que se le hacía también asistir al hospital. De todas maneras, el caso ya tiene curso judicial y a partir de ahora será la Justicia la que decidirá los próximos pasos. Desde Niñez insistieron en que pese a la presentación de su mamá, la nena seguirá internada en el hospital.



Asistencia

Cuando se trata de casos excepcionales, la Dirección de la Niñez le propone a la Justicia realizar una asistencia especial, como ahora. Por eso, trabajan para ayudar a esta familia con camas, una cuna, bolsones alimentarios y contención, mientras avanza la investigación.