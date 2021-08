Sin animales. Muchos vecinos de Médano de Oro crían animales para vender o para alimentar a sus familias. Varios de ellos no tuvieron tiempo de salvarlos y las jaulas quedaron vacías.

En algunas zonas reina el olor a quemado. En otras, las huellas que dejó el fuego a su paso se pueden ver a simple vista en los troncos de algunos árboles que quedaron de pie, o en los restos de cenizas que sobrevuelan las casas. Pero estas no son las postales más tristes que se pueden ver en Médano de Oro (en Rawson y Pocito), pues algunos perdieron parte de sus casas, sus vehículos y hasta sus mascotas entre las llamas. Al dolor de esta situación, se sumó la indignación. Es que los vecinos dijeron que estos incendios fueron intencionales y provocados por personas que aprovechan el viento Zonda para limpiar con fuego sus fincas.



"Este año zafamos, pero el año pasado una situación similar nos costó 300 mil pesos. Ayer -por el jueves- temíamos que el fuego nos dañe otra vez. Estuvimos durante horas echando agua en los límites de la casa para que las llamas no llegaran", comentó Johana Haro, una vecina de calle Alfonso XIII pasando Nacional. Al igual que ella otras personas de la zona, que está en inmediaciones del Predio Gaucho José Dolores, contaron que vivieron horas de mucha angustia.

Pérdidas grandes. Muchas familias se quedaron sin sus vehículos porque el fuego los dañó.



Más al Sur, el panorama fue peor, el fuego ganó terreno rápidamente y los vecinos, contaron un día después del viento Zonda, pasaron más de 12 horas trabajando a la par de los bomberos, que no daban abasto. Incluso, ayer, algunos seguían con miedo porque algunos pequeños focos volvieron a encenderse cerca de las viviendas. "Hace 50 años que vivo en Médano de Oro, la gente siempre que hay viento prende fuego sus campos para limpiar pastizales o las hojas que dejó el invierno, pero esta vez se fue todo de las manos. Nunca vi tanto desastre. El fuego cruzó la calle y llegó a algunas casas. Seguimos desde ayer sin luz y agua porque tenemos bombas y hay gente que perdió mucho. Nosotros no podíamos sacar los vehículos de la casa porque no se podían agarrar las puertas sin quemarnos, los sacamos después de muchos intentos", dijo Miguel Araya otro de los vecinos que no pudo disimular la indignación.

Contra el fuego. Sara Castillo y su esposo de 80 años ayer no paraban de echar agua con una manguera porque el fuego aún no se apagaba del todo.

En el asentamiento Alfonso XIII los vecinos sufrieron muchas pérdidas. "Hace un mes aproximadamente vivimos acá. Hasta enero estábamos de caseros en una finca, pero el terremoto nos tiró abajo esa vivienda. Con mucho esfuerzo construimos esta casa y ahora el fuego nos dejó sin muebles, porque las llamas se metieron por una ventana", dijo Sara Castillo, una mujer de 73 años que ayer no quería dejar su casa porque el fuego se avivaba a cada rato en los campos que están cerca de su propiedad.



La desolación de Sara era compartida ayer por mucha gente de Médano de Oro. Limpiando las jaulas de los conejos y buscando entre los árboles y postes tiznados los restos de algunos chanchos y gallinas, Andrés Guzmán contó que él perdió hasta su perro, que es la mascota de la casa. Pero eso no fue todo para esta familia. "Tenía 100 palos para construir un techo nuevo y ahora los perdí. Nos quedamos en la calle y sin los animales que teníamos para subsistir. Es indignante que, por la inconsciencia de algunos, otros hayamos perdido tanto. Yo tuve que llevar a mis nietos al hospital porque estaban intoxicados de tanto humo y me quedé hasta sin herramientas para trabajar. Prenden el fuego para limpiar, pero no miden el daño", dijo entre lágrimas el hombre que aún no entendía cómo en pocas horas perdió casi todo.



Por su parte, Cristian Santos y Yésica Buenanueva, otros vecinos de la zona, dijeron que ellos estuvieron desde las 14 y hasta las 5 de la mañana luchando contra las llamas y mojando con lo que tenían, para evitar que el fuego se prendiera nuevamente y produjera más daños. "Hicimos lo que pudimos y los bomberos también, da mucha bronca la situación y queremos que los responsables paguen. Mi esposo terminó con los pies llenos de ampollas tratando de hacer que el fuego no entre a la casa", concluyó ayer Buenanueva, con su voz temblorosa.

Sin herramientas. Algunos vecinos perdieron muebles y hasta herramientas de trabajo que tenían en los patios de sus casas.





El saldo del viento en 9 departamentos

Desde Relaciones Policiales, durante la jornada de ayer dieron un informe oficial sobre el saldo del viento Zonda y de los incendios. Dijeron que las zonas más afectadas fueron Médano de Oro, en Rawson y Pocito, Angaco (donde dos personas de sexo masculino sufrieron intoxicación), 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Rivadavia, Jáchal y Valle Fértil. A la vez explicaron que se afectaron 12 dotaciones de bomberos de Caucete, Rawson, Jáchal y Valle Fértil y Cuartel Central de Bomberos, con unos 200 efectivos. Sobre los incendios agregaron que según estimaciones la zona afectada es de unas 300 hectáreas; mientras que sobre las personas heridas agregaron que hubo tres bomberos que sufrieron intoxicación leve e irritación ocular, en consecuencia de la inhalación de humo y tierra.