Hasta la calle. El agua del canal no sólo se mete a las casas de los vecinos, sino que también inunda las calles. El mayor conflicto se genera en Doctor Ortega y San Miguel.

El agua les está destruyendo los cimientos de las medianeras. La humedad se les metió dentro de las casas y en ocasiones no pueden salir de sus viviendas porque la inundación no se los permite. Así viven los vecinos de Doctor Ortega y San Miguel, en Rawson, debido a que un canal inunda casi todos los días las viviendas que hay en la zona. Ante este problema la Municipalidad de Rawson busca una solución definitiva para que este conflicto no genere más molestias. "Estamos trabajando con Hidráulica para ver cómo resolvemos este problema. La idea es ver si se puede entubar el canal, para aprovechar ese espacio y de paso, hacer un ensanche en la calle que es demasiado angosta. De esta manera solucionaríamos dos conflictos graves", dijo Rubén García, el secretario de Obras de la Municipalidad de Rawson.

Los vecinos de la zona están cansados de que el agua gane terreno todas las noches. Sobre todo cuando se les inundan las casas o la calle. Es que el agua se sale del canal debido a la basura que arrastra. "Hicimos presentaciones en Hidráulica y en la Municipalidad, porque estamos cansados de que el agua inunde todo. Los pasantes están tapados de residuos y eso genera muchos problemas", dijo Magdalena Quiroga, una de las vecinas de la zona. Al igual que ella, varias personas de ese lugar dijeron que ellos ven trabajar a la gente de la Municipalidad de Rawson, sin embargo el problema no tiene fin, pues siempre se tapan los pasantes y el agua inunda todo.

Ante este reclamo, García explicó que ellos tienen cuadrillas que trabajan en la zona durante el día y la noche, sin embargo el canal se rebasa de igual manera. "Nuestras cuadrillas destapan los pasantes permanentemente. El problema se genera cuando abren las compuertas y el canal trae mucho caudal y el agua arrastra con basura hasta que se desborda", explicó García y dijo que por eso están analizando proyectos con Hidráulica para ponerle fin a este problema. Según el funcionario el problema se origina entre Meglioli y San Miguel y a ellos hasta les está dañando las paredes del excamping de Foecyt. "La idea es ver si el canal se impermeabiliza y se entuba", dijo García y pidió que la gente deje de arrojar basura en los canales.

El canal es usado para el riego de varias fincas que hay en la zona.

En los patios de las casas. Según los vecinos el agua ingresa a los patios de las casas por los cimientos de las medianeras. Tienen miedo a sufrir daños en sus viviendas.

Protagonistas

RAMONA CASTRO Vecina

"Hay días que no podemos salir al patio de la casa. Es más, tuvimos que mover los gallineros, porque se inundaban. El agua se filtra por las paredes y pasa como si nada. Tenemos miedo de que la pared se nos caiga por la humedad que hay".

CECILIA IRRAZABAL Vecina