Ayer la provincia fue por momentos la más calurosa del país. A las 16, el termómetro marcó 37,7ºC. Sin embargo, la alta temperatura no persistirá durante muchos días. Esto se debe a que mañana en la noche ingresará a San Juan un frente fresco, con viento Sur. En este contexto de inestabilidad, el climatólogo Germán Poblete le dijo a este diario que los vaivenes de la temperatura en San Juan seguirán hasta alrededor del 20 de noviembre. Sin embargo, ya no habrá fríos intensos. A la vez Poblete comentó que recién en cinco semanas más se instalará el calor definitivo en la provincia. "Los cambios de tiempo los tendremos hasta que se establezca el verano y se estabilicen las masas", dijo el especialista. A la vez dijo que, si bien no puede confirmarlo, San Juan tendrá un verano con temperaturas extremadamente altas.



Los días calurosos, seguidos de varias jornadas frescas, ya se hicieron costumbre desde que llegó la primavera. Es que esta estación es "la más inestable de todas", según Poblete, pues hay una gran lucha entre las masas frías que dejó el invierno y las tropicales del verano. Es por esto que según el climatólogo los vaivenes de la temperatura seguirán por unas cinco semanas más. Sin embargo, Poblete explicó que los frentes frescos que ingresen con viento Sur y nubosidad no serán tan fríos como el del miércoles y jueves pasado. "Los vaivenes van a ser hasta que se establezca el verano, pero cuando llegue el calor vamos a recordar estos días. La continuidad de calor va a llegar a San Juan el 20 de noviembre aproximadamente", dijo el especialista y explicó que el calor intenso de ayer se debió a que hubo viento Zonda en altura durante la mañana y que bajó a la superficie en horas de la siesta.



Sobre el tiempo para esta semana dijo que habrá jornadas frescas desde el jueves hasta el sábado, pero que las temperaturas máximas serán entre 23ºC y 28ºC. "Además, las temperaturas mínimas no bajarán de 10ºC. Esto se debe a que ya comenzaron a predominar las masas tropicales, propias del verano", concluyó el especialista y explicó que las dos jornadas frías que hubo la semana pasada tuvieron temperaturas máximas de 12,9ºC.



Extendido



Germán Poblete dijo que el jueves y el viernes tendrán una temperatura máxima de 28 grados, pero que predominarán las nubes. "Serán dos días frescos", dijo el especialista. Por otra parte dijo que el Sol hará que el clima cambie bruscamente entre sábado y domingo. El sábado la temperatura bajará a los 23 grados, mientras que el domingo volverá el calor intenso.

Para hoy

35 grados es la temperatura máxima pronosticada para la jornada de hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que la temperatura mínima prevista para hoy es de 10 grados. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada. Para mañana se espera una máxima de 32 grados.