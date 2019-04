Con barro. Las calles y callejones de los asentamientos estuvieron llenos de barro. En algunas zonas los vecinos debieron sacar agua con jarras para evitar que se les inundaran las viviendas.

Las calles llenas de charcos y barro, las cunetas desbordadas y las goteras en los techos fueron parte de las postales más repetidas durante la mañana de ayer en algunos asentamientos de cuatro departamentos. Es que si bien la lluvia no fue intensa, mojó bastante y causó problemas en algunas de las zonas más precarias de la provincia. Desde Emergencia Social del Gobierno provincial, Mirta Ormeño dijo que si bien no tuvieron que evacuar familias, desde su dirección brindaron asistencia a varias personas de los asentamientos Evita, La Paz, Pellegrini y La Defensa, de Rivadavia; Pedro Echagüe, de Santa Lucía; Cristo Pobre, de Rawson y a vecinos de Capital. "Hubo una lluvia persistente en toda la provincia. No hubo daños de envergadura, pero sí en las viviendas más precarias. Principalmente en asentamientos de Rivadavia y Santa Lucía", dijo Ormeño, quien agregó que lo que más pidió la gente fue nylon para los techos.

Goteras. Los vecinos mostraron cómo los techos cedieron y quedaron con goteras.



Desde el Servicio Meteorológico Nacional y desde la Estación de Agrometeorología del INTA dijeron que la lluvia no fue intensa. Y que si bien cayó durante unas 3 horas no se acumuló. De hecho, hasta las 15 de ayer el acumulado de agua, según el Servicio Meteorológico, era de 0,7 mm, lo que era insignificante. Sin embargo, esta lluvia dejó algunas secuelas en las zonas con más necesidades materiales.



"Tengo un nene de 1 año y 8 meses y con mi señora dormimos todos en la misma habitación. El techo goteó toda la noche", dijo Enzo Núñez, uno de los vecinos del asentamiento Evita, de La Bebida, y comentó que debido a las goteras se les mojó uno de los dos colchones que tienen. Al igual que ellos, muchas familias más debieron pasar por esa situación. "Cuando se largó la lluvia fuerte me desperté por miedo a que se mojaran los niños. Fue como a las 4.30 de la mañana", dijo Eliana Godoy, que pasó más de 2 horas sacando agua con una jarra de su patio, para que no se le inundara el interior de su ranchito. Y, aunque muchos vecinos de las zonas precarias admitieron que ya no les sorprende tener que pasar por este problema, pues desde enero pasado se inundaron varias veces, pidieron aunque sea tierra para rellenar el ingreso de las casas, con el fin de evitar mayores daños.

Puentes. En algunas viviendas hicieron con maderas, cartones, y hasta gomas de autos puentes improvisados.

Con cuidado. Las mamás y los chicos caminaron con cuidado dentro de los asentamientos, por el barro.

Para hoy



Según el Servicio Meteorológico Nacional para hoy se espera una jornada más agradable, en cuanto a la temperatura, pues la mínima estará en el orden de los 11´C y la máxima, 24´C. Además, según el pronóstico, la mañana tendrá nubosidad en aumento, mientras que en la tarde estará inestable.