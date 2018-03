Participación. Desde la organización no precisaron la cantidad de personas que asistieron al encuentro.

En Plaza Aberastain, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Dirección de Desarrollo Humano, organizó una caminata para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. Los protagonistas de la jornada fueron los chicos y chicas de diferentes instituciones con este síndrome que se sumaron a la caminata.



La celebración estuvo encabezada por el Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, Juan Pablo Dara, quien resaltó una de las premisas del municipio que es "hacer de la Capital la ciudad más inclusiva de todas pero no sólo en cuanto a infraestructura sino también en cada una de las actividades que realizamos". Y para finalizar, dirigiéndose a los presentes, señaló que "sabemos que todo lo que hacemos nunca va a alcanzar y es por eso que día tras día tratamos de sumar un granito de arena para mejorar la calidad de vida de todos ustedes".



En la Municipalidad ya trabajan tres chicos, Carla, Rodrigo y Mauricio, que tienen Síndrome de Down, según destacaron las autoridades municipales en los discursos de cierre de la jornada realizada ayer.