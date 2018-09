Avance. El municipio de Caucete ya comenzó a instalar los primeros paradores en las paradas de colectivos que están sobre la Diagonal Sarmiento.

El municipio de Caucete pondrá en marcha un plan de ordenamiento de tránsito que incluye importantes variantes. Una de ellas es la aplicación de un sistema de estacionamiento medido, similar al que funciona en la ciudad de San Juan. Aún no está determinada la fecha de inicio, pero sí que será a lo largo de la Diagonal Sarmiento, la arteria principal que atraviesa toda la ciudad. En el marco de este ordenamiento de tránsito, dentro de un par de semanas comenzará a regir un nuevo sentido de circulación en al menos 50 cuadras dentro de las 4 avenidas principales. Con esta medida, el Municipio busca agilizar el tránsito de los más de 50.000 vehículos que circulan a diario por la ciudad caucetera.



Franco Buffagni, director de Tránsito de la Municipalidad de Caucete, dijo que en estos días comenzará la demarcación de boxes para el estacionamiento de vehículos. Será a ambos lados y a lo largo de los 20 kilómetros que tiene la Diagonal Sarmiento. En una primera etapa se podrán utilizar gratis. "Lo primordial es ordenar el tema del estacionamiento para aprovechar al máximo el espacio. Pero aún no determinamos desde cuándo comenzaremos a aplicar el sistema de estacionamiento medido. Tampoco tenemos con certeza la cantidad de boxes que habrá, ya que hay que tener en cuenta las paradas de colectivos y las zonas de carga y descarga. Pero calculamos que serán cerca de 600", dijo el funcionario.



Buffagni también agregó que este servicio será muy similar al que se presta en la Ciudad Capital, ya que incluirá la asistencia de operarios para realizar la reserva del box y el pago de la tarifa establecida. "Esta propuesta no sólo generará orden, sino que será una nueva fuente laboral", dijo Buffagni.



La demarcación de boxes arrancará dentro de un par de semanas, según los cálculos del funcionario, junto con la modificación del sentido de circulación de unas 50 cuadras dentro de la cuadrícula enmarcada entre las avenidas De los Ríos, Paula Albarracín de Sarmiento y Juan José Bustos, y la Ruta 270. "Actualmente, todas las arterias de esta zona son de doble sentido y eso complica mucho el tránsito. Con el nuevo plan de ordenamiento, al menos 50 cuadras van a pasar a tener un solo sentido de circulación para agilizar el tránsito", dijo el director de Tránsito.



Buffagni agregó que la semana que viene se comenzará con la instalación de cartelería en las calles con nuevo sentido y con la señalización horizontal y vertical pertinente. A esto se sumará una campaña de información y concientización vial para que los vecinos estén al tanto de estas modificaciones. Dicha campaña se realizará a través de los medios de comunicación locales y de manera presencial, con la participación de los formadores viales municipales.



En cuanto al costo de la obra del ordenamiento de tránsito, el funcionario dijo que no se ha determinado un monto definitivo, ya que se irá invirtiendo a medida de que avancen los trabajos.

Otra obra



En este plan de ordenamiento de tránsito, en la ciudad de Caucete se instalarán paradores de última tecnología en las paradas de colectivos. Serán 11 en total, en distintos sectores de la Diagonal Sarmiento y de Avenida De los Ríos, dos de las arterias con mayor circulación de colectivos. Todos estos paradores contarán con un techo, con doble cargador USB para poder cargar los teléfonos celulares, doble plafón LED que funcionarán con energía solar y tendrá un censor de movimiento para regular la intensidad de la energía lo que permitirá un importante ahorro. Además, la mitad de estos paradores contará con una pantalla LED donde se indicará la hora, la temperatura y la humedad, con actualización de datos. Las pantallas también ofrecerán los horarios de los colectivos y los teléfonos útiles como los de Bomberos, de la Policía y del servicio gratuito de ambulancias.