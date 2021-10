Las compras on line, un fenomeno de crecimiento ilimitado, que se potencio en pandemia y ya se convirtio en la nueva costumbre de las personas que deciden no perder tiempo haciendo largas colas. Hasta hace muy poco tiempo, salir a la calle era realmente complicado, fue ahi cuando las compras online empezaron a cobrar fuerza y hoy son un fenomeno que no solo existe, sino tambien es la primera opcion de los que no quieren perder el tiempo.

Buscamos en la web y dimos con www.saica.com.ar una distribuidora sanjuanina que ofrece una plataforma de compras on line super facil de usar, con todo al alcance de un click, precios mayoristas hasta en las compras mas pequeñas y no solo eso, al otro día tenes tu pedido en casa.

Entrevistamos a la gente de la empresa para que nos explique el mecanismo, esto es todo lo que necesitas saber: Ingresá desde tu compu o celular a www.saica.com.ar y registrate. Inmediatamente vas a ver en una marquesina todas las categorias de los productos disponibles.

Buscá lo que necesitas y hacés click en “añadir al carrito”. Una vez que terminaste, hacés click en el ícono de carrito y procedés a pagar, reciben todas las tarjetas bancarias, mercadopago y obviamente tarjeta alimentar.

- si tu compra supera los $3000, recibis la mercaderia en tu casa el siguiente dia TOTALMENTE GRATIS

- si tu compra no supera los $3000, recibis la mercaderia en tu casa el siguiente dia con un micro costo de delivery de $150

-tambien podes retirar tu pedido sin demoras por los puntos de entrega que SAICA tiene para vos: Larrain 352 este - Trinidad /// Nacional 1584, AlbardÓn

Las zonas que alcanza el delivery son: capital, rawson, santa lucia, pocito, rivadavia y chimbas. Comprar en distribuidora SAICA fue una experiencia facil, rapida y funcional, porque recibimos nuestro pedido en los tiempos acordados, y conseguimos mercaderias de primera calidad a precios muy bajos, sin hacer colas ni trasladarnos, comodos, desde el sillon. Y vos, seguis yendo al super?