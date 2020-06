La familia Russo vive desde hace meses una situación muy angustiante. Luis es trabajador de la construcción y en el mes de enero viajó junto a su mujer embarazada y su hija de 17 años a la localidad cordobesa de Villa Dolores para trabajar en una obra. Cuando terminó el trabajo, se decretó la cuarentena obligatoria en todo el país, lo que obligó a la familia sanjuanina a quedarse en Córdoba. "Estamos en una situación desesperante, ya no tenemos dinero, mi mujer lleva un embarazo de riesgo porque hace dos años perdió un bebé y estamos durmiendo todos en una habitación que nos prestaron que no tiene ventanas", comentó Luis, quien vive en la localidad de Concepción.

La habitación que le prestaron a la familia Russo en Villa Dolores.

Los Russo no tiene recursos para volver a San Juan, a lo que se suma la imposibilidad de los viajes de larga distancia debido a la situación sanitaria que atraviesa la provincia cordobesa. "No tenemos el dinero para pagar un remis hasta allá, tampoco tenemos dinero para pagar un hotel durante 14 días para toda la familia cuando podamos volver. Mis familiares no pueden venirnos a buscar porque significaría tener que hacer la cuarentena durante catorce días en los hoteles, perderían sus trabajos o la presencialidad como mínimo", comentó Luis.

El sanjuanino también destacó que hizo atender a su mujer en Villa Dolores, pero que el próximo turno se lo dieron para dentro de un mes, con el riesgo de que su mujer embarazada sea trasladada a otro hospital de Córdoba capital o Río Cuarto, donde existe un gran riesgo de contagio por coronavirus.

Un amigo de la familia sanjuanina le prestó una habitación en Villa Dolores donde han cumplido con la cuarentena obligatoria. "Yo le agradezco mucho a la gente de acá, hay veces que no cenamos o que solo estamos con un té encima. Conseguí unas chapas para cubrir los huecos de la ventana y solo tenemos una colcha cada uno, justo en un momento del año en que aquí comienza a hacer mucho frío. Tengo miedo que mi señora se enferme y la tengan que trasladar a Córdoba Capital", comentó Luis angustiado.

Luis y su mujer, Fabiana Tello, no han logrado comunicarse con autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano o de Gobierno de la provincia para solicitar algún tipo de ayuda para poder mantenerse o regresar a la provincia. "Acá no hay trabajo, si estuviera en San Juan podría estar haciendo algunas changas al menos porque la actividad allá se ha reactivado bastante, no como acá en Córdoba donde sigue todo muy cerrado".