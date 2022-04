"Las 6 Horas de San Juan" fueron la primera carrera puntuable de cyclekart en la provincia y la segunda en la historia del país. Se trata de réplicas de autos de carrera que existían antes de la Segunda Guerra Mundial y que durante Semana Santa compitieron en El Club de Caza y Pesca, un lugar que de pronto pareció detenerse en el tiempo. Y es que la estética de los vehículos y de los pilotos, que en su mayoría corrió con ropa de época, le dieron un indiscutido escenario vintage.

Primera vez. El Club Caza y Pesca de Ullum fue el escenario de la primera carrera del cyclekart en San Juan, que vivió una jornada inolvidable.

¿Qué son los cyclekarts? Son karting totalmente artesanales, con un estilo estético que emula a los Alfa Romeo, los Bugatti o los Bolster (conocidos como Bloody Mary) de la pre-guerra, preferentemente modelos de las décadas de 1920 y 1930. Tienen estructuras de metal y fibra de vidrio, con motores estacionarios o de motos.

Están reglados por una entidad mundial que a Argentina le asignó tres carreras puntuables para el ranking internacional de 2022. La primera del año fue en San Juan y la competencia ofreció un espectáculo nunca antes visto en la provincia. Y es que además de los cyclekart en sí mismos, que por reglamento deben ser idénticos a los coches originales, hubo puntuación extra por mejor presentación y por usar vestimenta de época entre los pilotos, de ahí la sensación de túnel del tiempo para los espectadores.

Tras la clasificación del viernes, ayer los competidores afrontaron seis largas horas de carrera, por lo tanto cada auto tuvo entre 3 y 4 pilotos formando equipo y turnándose para manejar (luego de cumplida cada hora se podía parar para reparar, cargar combustible y rotar conductores).

La prueba no sólo exigió condiciones de manejo, sino estado físico para domar autos que al ser réplicas idénticas no tienen suspensión trasera, por lo tanto agotaron al extremo los cuerpos.

Además, inicialmente la organización había trabajado sobre una pista de tierra en el Club de Caza y Pesca de 1.200 metros de extensión, pero como hubo una veintena de autos es que quedó corta y por eso anexaron un circuito de rally, que llevó el trazado al triple de largo.

Hubo participantes de San Juan, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que se convirtieron en los primeros representantes de cyclekart en correr en la provincia y de paso sumar puntos para el ranking mundial. Además salió todo tan bien, que ahora buscarán sostener anualmente la fecha sanjuanina.

Salió del Dakar

El equipo ganador tuvo a un reconocido piloto, nada que Alberto "Puchi" Ontiveros, el sanjuanino que más veces disputó el Dakar. Puchi dejó por un rato los entrenamientos en moto para aceptar la invitación de su suegro y probar un cycklekart. Con sus cuñados fueron los más regulares en la prueba de endurance y ganaron "Las 6 Horas de San Juan".

Hechos artesanalmente

De un proyecto a hobby

Oscar Alfaro es de Firmat, Santa Fe. Hace un tiempo se propuso fabricarle un karting de madera a su nieto, pero en la búsqueda de planos halló en internet que existía un deporte llamado cyclekart. "De pronto ya estaba construyendo mi auto. Es una actividad que apasiona y que se vive con intensidad, al punto que ya corro por el ranking mundial y todavía no terminé el karting de mi nieto", bromeó Oscar, quien por su belleza eligió hacer una réplica del Bugatti Type de 1929.

La primera dama que se animó a correr

Ana Elina Gómez (izquierda) se convirtió en la primera mujer en disputar una carrera puntuable de cyclekart en el país. Fue el año pasado, en Yacanto, y ayer volvió a las competencias formando equipo con su hermana Candela y su papá, Mauricio. "Aquella vez mi papá no pudo largar y me preguntó si quería hacerlo yo. Así que me presenté. Es una actividad hermosa, que se vive en un clima totalmente familiar", dijo.

Carlos Sánchez, el gran constructor

Carlos Sánchez (izquierda) es uno de los pioneros del cyclekart, al punto que ha construido varios de los vehículos que existen hoy en Argentina. El primero que hizo fue una réplica de Alfa Romeo P3, con motor estacionario de 200cc y cuyo dueño es Roberto Gómez, otro apasionado de la disciplina. Con el tiempo Carlos logró fabricar chasis y carrocerías en serie y su taller en Rawson tiene demanda nacional.