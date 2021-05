El sábado 22 de mayo entró en vigencia en San Juan la nueva cuarentena. Con ella, los controles policiales en los distintos departamentos se hicieron cada vez más frecuentes, pues se busca reducir la circulación en las calles para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus. En este contexto, desde la Policía de San Juan informaron que en los primeros 4 días de las nuevas restricciones hubo un promedio diario de 265 personas que violaron las nuevas restricciones. De este total, el 53% fue multado y el resto no. Abel Hernández, subsecretario de Seguridad, dijo que la mayoría de las violaciones de las restricciones ocurrieron fuera del Gran San Juan y que gran parte fueron después de las 22.

Según el informe de la Policía de San Juan, en 4 días hicieron 1.060 actas por incumplimiento al nuevo aislamiento. De ellas, 557 fueron realizadas a personas que no cumplieron la cuarentena y que además cometieron alguna otra contravención o que se mostraron en "rebeldía" ante la advertencia policial. Estas 557 personas, es decir el 53%, fueron multadas; mientras que el resto (503) fue perdonada y sólo recibió un acta de notificación. "Las actas de notificaciones no son expedientes contravencionales ni infracciones. No tienen efecto legal. Son advertencias que se usan para que la gente sepa que está incumpliendo", dijo Abel Hernández y comentó que las actas contravencionales generalmente son labradas porque van ligadas a otras infracciones y que por esa diferencia sí se multan. "Las actas por contravenciones se realizan porque las personas están circulando en horario restringido, de 18 a 6, y además se ven involucradas en distintas situaciones como siniestros viales, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o que se desplazan sin justificación y se muestran en rebeldía con la Policía", explicó Hernández y dijo que las personas sólo son multadas en estas situaciones.

En relación a estas multas, el titular del 3er Juzgado de Faltas, Enrique Mattar, que es quien está de turno, comentó que en estos casos las personas son infraccionadas por dos contravenciones o más. "Violar la cuarentena es una infracción y recibe una sentencia y una sanción. Y si comete dos faltas se ponen ambas en el acta y eso se llama concurso de infracciones, porque en el mismo hecho incurre en varias faltas", dijo el magistrado y comentó que violar la cuarentena fue incluida en el Código de Faltas a través de una ley especial en 2020 con el objetivo de regular estas infracciones. "La multa depende de las circunstancias, va desde los 2.000 pesos a los 150.000 pesos", dijo. En este sentido agregó que dentro del artículo relacionado a la cuarentena se incluyó el no uso de barbijo en lugares cerrados y el incumplimiento de los protocolos de seguridad.

Además de informar la cantidad de personas que violan la cuarentena, los datos estadísticos de la Policía de San Juan dicen que en los primeros 4 días de confinamiento, la línea 911 recibió 2.047 llamados referidos a presuntas violaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia. Hernández dijo que no todas las llamadas pueden ser corroboradas. "Advertimos muchas faltas por las cámaras del Cisem -Centro Integral de Seguridad y Emergencias 911-, pero a la vez, gran parte son por los llamados de la comunidad. Estamos viendo un gran compromiso de la gente a la hora de denunciar irregularidades", dijo y resaltó que la mayoría de las denuncias que reciben por el teléfono de emergencia de la Policía tiene que ver con personas que permanecen en las plazas o que hacen fiestas clandestinas o juntadas en casas.

Policías

1.500 efectivos policiales por día están a cargo de hacer los controles relacionados al DNU, en toda la provincia.