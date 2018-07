El 18 de abril, Agustín de 4 años se cayó cuando estaba en la escuela Presidente Sarmiento, en el Médano de Oro y tuvo que ser atendido en el Hospital Dr. Guillermo Rawson por una quebradura de codo. Así comienza la historia que cuenta Paula Cortez, mamá del pequeño, con el objetivo de conseguir papeles que le permitan llevar a su niño a Buenos Aires ya que, por una supuesta mala praxis, se los niegan.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la madre de Agustín relató que por la lesión que sufrió tuvieron que operarlo y colocarle clavos en el codo izquierdo. "Al otro día le dieron el alta y luego de 40 días, volvimos para que se los sacaran", amplió.

A partir de ese momento, le recomendaron comenzar con rehabilitación y es cuando se da cuenta que algo no andaba bien. "No podía mover el brazo y un neurocirujano me dijo que no tenía motricidad, que tenía 'la mano garra'", expresó con tristeza.

El profesional le indicó que mediante una cirugía, que realizan en el Hospital Garrahan, el brazo podía recobrar movimiento. Como la operación en forma particular asciende a una suma considerable, que la familia no puede cubrir, Paula dijo que el médico le aconsejó que pidiera el historial médico en el Rawson y que de esa manera, por derivación, podrían hacerla sin costo.

"Cuando fui al hospital me dijeron que no tenían el historial y que mi hijo no registraba en ningún papel", resaltó y agregó que sin eso no puede llevarlo a Buenos Aires para que sea operado.

"No entiendo cómo no tienen el historial. Yo tengo placas, fotos de él internado y ellos no tienen papeles que son importante para nosotros", sentenció.

Luego del reclamo, Paula no ha recibido respuestas desde el hospital y dijo que el paso de los días son cruciales para la recuperación de su hijo.