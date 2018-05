A dos meses de conocerse los primeros casos, que sorprendieron por su virulencia y cantidad, la influenza equina ya superó la etapa crítica y está bajo control. Lo dijo Alfredo Martín, director de Desarrollo Pecuario de la provincia, quien agregó que se recomienda que el año que viene se vacune a los caballos con anticipación para prevenir que este mal los afecte y se propague rápidamente como ocurrió esta vez. A raíz de la mejora, la Federación Gaucha Sanjuanina ya puso fecha para la realización de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Será el 18 y 19 de agosto, tras haber sido suspendida por la influenza.



"El virus aún persiste, pero con menos intensidad. Creemos que en un mes más se superará el brote que hubo y que afectó a más de 2.000 animales. Aún hay algunos casos aislados, en caballos que no fueron vacunados, pero no hay riesgo de contagio como al principio. Lo que viene ahora es el compromiso de los dueños de los equinos de vacunarlos nuevamente el año que viene para prevenir la enfermedad", dijo Martín.



El funcionario agregó que la vacuna contra la influenza equina debe aplicarse en los meses previos al invierno para evitar que afecte al animal o para disminuir la sintomatología. Aseguró que el virus de este mal es de alto contagio, pero de baja mortalidad y lo único que genera es un malestar general que dura varios días. "Si vacunar al caballo se convierte en una rutina no sólo se lo mantiene sano, sino que se evita otros problemas como la dificultad de conseguir vacunas a último momento", dijo.



Sergio González, presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, dijo que también se les está recomendando a los integrantes de las agrupaciones gauchas que vacunen a sus animales todos los años contra la gripe. Aunque, en este caso, la petición va acompañada de una medida de presión. "En cada fiesta gaucha en la que haya participación de caballos vamos a pedirles a sus dueños que presenten el certificado de vacunas del animal para poder participar. De esta manera vamos a prevenir el contagio", dijo el hombre.



González agregó que este control también se realizará para la Cabalgata de la Fe que se realizará el 18 y 19 de agosto.

>> Las mujeres de la cabalgata

En 1989 comenzaron una travesía que combina fe y el objetivo de difundir la tradición. Es un grupo de amigas que ayudaron a organizar la primera Cabalgata de la Fe y que año tras año participan de la misma. Son Betina Zapiaín, Glagys Sosa de Bitrán, Aída López de Luna, Mariela Torres y María Justina Echegaray que formaron parte de la primera Agrupación Gaucha de Caucete y que, a pesar de haberse retirado de la mismas, siguen difundiendo la tradición y cabalgando hasta Vallecito. Este año también lo harán. "Para nosotros no es un sacrificio cabalgar los 65 kilómetros hasta la Difunta. De esta manera nos sentimos difusoras activas de nuestra tradición y a todo nivel, desde la vestimenta hasta la comida. En ocasiones organizamos peñas en nuestras casas justamente para mostrar las costumbres gauchas", dijo Betina.



Por su parte, Aída dijo que en la primera Cabalgata de la Fe participaron unas 60 personas, en su mayoría hombres. Pero que esto no las "amedrentó" y que, por el contrario, las animó a seguir participando para sumar más mujeres a esta travesía. "En los primeros años también fuimos las encargadas de recibir y alojar en nuestras casas a los gauchos de otras provincias que comenzaron a participar de la cabalgata. Esto fue una experiencia muy rica porque hicimos un intercambio cultural", dijo.