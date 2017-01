El incendio que se originó en las sierras de Valle Fértil y que se prolongó por varios días, arrasó con la vegetación en un importante tramo y amenazó con llegar a los puestos más cercanos.



El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo que si se hubiera contado con un avión hidrante se podría haber terminado con el fuego en un par de horas.



Es por este motivo que no descartó que el Gobierno haga las gestiones correspondientes para lograr que la provincia cuente con una de estas aeronaves. Ayer, gracias a la lluvia que se registraron en el Valle en horas de la madrugada, el incendio se extinguió casi por completo.



Baistrocchi dijo que no existe un protocolo que indique cómo actuar en casos incendios como este que se dio en una zona a la que no se puede acceder ni a caballo, ya que está a una altura de unos 1.000 metros con laderas muy empinadas que dificultan el acceso. Agregó que la única forma de combatirlo es con un avión hidrante, pero que la provincia carece de uno.



’Si hubiéramos tenido uno de estos aviones se podría haber apagado el incendio con una o dos pasadas y en un par de horas. Por eso consideramos que sería muy bueno que la provincia tenga un avión hidrante propio. Vamos a tratar de gestionar uno’, dijo el funcionario.



El ministro agregó que la Nación tiene algunos aviones hidrantes, pero que en estos momentos están todos abocados a tratar de combatir el incendio en La Pampa por lo que dudó que mandaran uno a San Juan en caso de que hubiera sido necesario uno para combatir el incendio en el Valle.



Ayer por la mañana el ministro Baistrocchi sobrevoló la zona afectada por el incendio para tener un panorama más preciso sobre los alcances de este siniestro que se originó hace más de una semana y organizar un operativo para combatirlo.



Se encontró con la grata noticia que llovió en la madruga y que la lluvia sofocó casi por completo el fuego. Dijo que sólo quedaba un pequeño foco que Bomberos se encargaría de combatir porque estaba en una zona más baja y cerca de una huella minera por la cual se podía llegar caminando al lugar del siniestro. De todos modos agregó que se volverá a sobrevolar la zona en unos días para una nueva evaluación.

Se desconocen las causas del incendio

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo que aún es imposible determinar las causas del incendio que afectó las sierras de Valle Fértil y que aparentemente se habría originado en la zona de Punta del Agua, Jáchal, y luego se extendió al Valle. Agregó que podría ser producto de una tormenta eléctrica o de la quema de pastizales.



Explicó que el fuego se expandió rápidamente porque la zona serrana donde se originó está cubierta por una vegetación que arde con mucha facilidad. En cuanto a los daños agregó que sólo hubo que lamentar la pérdida de vegetación y que la fauna no fue afectada por el fuego como tampoco ninguna persona. También dijo que unas 20 personas, entre Bomberos y personal de Protección Civil y de Medio Ambiente, trabajan ayer para apagar el último foco de incendio.