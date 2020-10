En la mañana de este sábado, monseñor Jorge Lozano ofreció una extensa entrevista al programa “A todo o nada”, de radio Sarmiento, y se refirió a la pobreza en Argentina en las últimas gestiones de Gobierno y a la situación actual de San Juan.

“Yo noto que al menos desde el 2000 y hasta 2008 hubo un buen contexto económico a nivel mundial y se produjo generación de riqueza y un aumento considerable de vida digna en el país. De ahí en adelante la situación de pobreza ha sido creciente y esto no fue solo una política de Macri, sino también de los gobiernos anteriores”, indicó Lozano.

Y agregó: “Durante el último mandato de Cristina Fernández hubo más de un 30 por ciento de pobreza, con sectores importantes que se habían enriquecido, como la banca financiera. No hubo inversión en fuentes de trabajo que permitieran un sustentos digno para todos”.

Para continuar: “Con Macri tampoco hubo una generación de puestos de trabajo como para superar los niveles de pobreza y tampoco una política de equidad de la riqueza. Y no digo dividir el ingreso de todo el volumen y darle 10.000 pesos por mes a cada uno. Si no, que la riqueza generada sea orientada a la generación de puestos de trabajo que permitan el acceso a una condición de vida más digna. No que sea una dádiva del Estado, sino una recompensa al esfuerzo que legitima el lugar de las personas en la sociedad”.

En cuanto a la actual gestión de Alberto Fernández, afirmó que “ahora, el marco de pandemia ha cambiado las reglas del juego así que lo que podamos observar está muy teñido de eso. Las ayudas son muy importantes y necesarias, el tema es que tienen que ser transitorias. Que después la gente pueda trabajar y que su sueldo de trabajo registrado sea mejor que lo que obtiene al vivir de changas”.

Para finalizar, se refirió a la situación actual de San Juan en torno a la situación económica de la gente en medio de la pandemia. Al respecto, opinó que “cuando ando por San Juan me encuentro con dos sectores más castigados. Uno es el de los que trabajan por cuenta propia, en changas, que no tienen un salario registrado. Ese sector ha estado golpeado porque ha habido una retracción económica que llevó a la gente a decidir no hacer ciertos arreglos o refracciones que tenía programados. La gente ahora los convoca sólo ante una emergencia, pero no tienen trabajos mayores”.

“El otro sector que también veo perjudicado es la baja clase media baja, de algunas profesiones que han tenido que limitar su trabajo o comerciantes que han visto una merma en sus ventas. Se trata de un sector que ha visto bajar su calidad de vida”, sostuvo.