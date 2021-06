La vida de Daniel Tello es en sí misma una historia de superación. El joven de 20 años oriundo de Valle Fértil es dueño de una vitalidad que asombra y una fuerza que contagia a cualquiera que se cruza por su camino.

Nació con retraso madurativo y un serio problema viso-motriz debido a la falta de oxígeno que sufrió al momento del parto. “Su mamá murió durante el parto cuando la trasladaban desde Bermejo y él sufrió mucho. Nadie se hizo cargo de él y yo que soy su tía por parte de padre lo adopté”, comentó Adriana Tello, la mujer que diariamente apoya a Daniel en su sueño de dedicarse completamente a la radiofonía.

Su tía cuenta que de niño, Daniel copiaba los relatos del histórico locutor de carreras de ciclismo “Cachi” Castro y desde ese momento comenzó su pasión por el deporte y la radio.

Los programas nocturnos suele hacerlos con lentes oscuros por una cuestión de cábala.

“Con nueve años también lo llevaban a Radio del Valle para hacerle preguntas y que hiciera comentarios porque siempre fue muy fanático de River. Se conoce los nombres de todos los jugadores de antes y de ahora, su memoria es increíble”, comentó su tía.

Su familia también destacó la facilidad que tiene el joven con la tecnología: “Yo un día me acosté y cuando me levanté, ya tenía una radio online. Unos amigos le pagaron el canon de streaming y conseguimos un micrófono y una consola y él se da maña para todo. La gente lo escucha y lo quiere mucho, igual está terminando el secundario a través del plan fines”, indicó su tía. Y agregó: “Yo quiero que sepa que una pensión no le va a permitir vivir, que tiene que trabajar, quiero inculcarle la vida del trabajo y creo que eso ya lo tiene incorporado porque tiene una fuerza muy grande para superarse”.

Daniel tiene montada su radio en una pequeña habitación dentro de la casa que comparte con su tía y su abuelo de 98 años. “Me encanta la radio y el deporte, si tuviera que decir un sueño, me gustaría relatar algún día un River-Boca. También me encantaría entrevistar a Marcelo Gallardo y al gobernador de San Juan”, comentó el joven a cargo de Radio Valle Fértil Vibra.

Con ayuda del municipio y sus amigos, Daniel celebró sus 18 años con un cumple temático de River.

La tía de Daniel junto a sus amigos continúan presentado proyectos para mejorar la situación de las personas con discapacidad en los departamentos más alejados: “Estamos buscando un televisor porque él no puede ver bien por los problemas que tiene, para sumarlo a su pequeño estudio de radio. La idea era contar su historia porque a veces hablar de discapacidad en los departamentos del interior pareciera ser mala palabra o una ofensa. Daniel nos demuestra día a día que esto no es así y que puede ser una persona muy productiva para la sociedad”, finalizó Adriana.