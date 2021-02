Temor, preocupación y curiosidad fueron algunos de los factores que, tras el terremoto del pasado 18 de enero, provocaron que se disparara la consulta popular a la página oficial del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Desde entonces, se registran más de 200.000 accesos al sitio web en sólo 20 minutos, cuando antes no superaban los 270. Si bien este incremento generó algunos inconvenientes en cuanto a la velocidad del acceso a la información, los especialistas alientan a que la gente siga haciendo consultas y registrando su percepción de un sismo, datos que contribuyen a las investigaciones.

Según Horacio Sánchez, del Inpres, el primer gran pico de accesos a la web se dio el pasado 18 de enero. Durante los primeros 20 minutos tras ocurrido el terremoto se registraron 564.000 ingresos en busca de información. Antes, los mismos no superaban los 270, en el mismo período. "Para comparar tomamos la cantidad de ingresos que hubo el lunes 11 de enero durante los primeros 20 minutos tras un sismo percibido por la gente. Fueron 269. Mientras que en el lunes 18 fueron más de medio millón. Y esta tendencia se mantuvo porque la gente quedó muy sensibilizada tras este evento", dijo Sánchez.

Tras el terremoto, los técnicos registraron más de medio millón de visitas.

Para graficar esta tendencia, Sánchez mencionó el sismo de importante magnitud que se registró en San Juan el domingo pasado en el mismo lugar donde ocurrió el terremoto y que alcanzó los 5 grados de intensidad. En los primeros 20 minutos tras su ocurrencia, 250.000 personas ingresaron a la web del Instituto. Ese sismo, que fue percibido por gran cantidad de gente, fue calificado como una réplica del terremoto del lunes 18 del mes pasado. Esperan estos eventos al menos 6 meses más.

Pese a las miles de consultas simultáneas en tan corto tiempo, el sistema del Inpres no colapsó, aunque sí vio un poco afectada la velocidad al acceso a la información. De todos modos, esto no comprometió la prestación del servicio. Además, son los propios especialistas del lugar quienes alientan a que continúen las consultas, ya que las consideran una herramienta complementaria para conocer el comportamiento de la gente asociado a un sismo y para generar nuevos métodos de trabajo e investigación. "Hay sismos que por diferentes variables no son captados por la red instrumental, pero que la gente sí los percibe. Si la gente ingresa a la página del Inpres e informa cómo y dónde percibió el sismo nos permite desarrollar algoritmos complementarios para determinar movimientos imperceptibles y de esta manera investigar nuevas zonas sísmicas, por ejemplo. Por eso es muy importante que la gente consulte y también comunique su percepción del evento", sostuvo el especialista.

Para fomentar esta participación y colaboración popular, el Inpres ofrece en su sitio oficial (www.inpres.gob.ar) un link que aparece en color verde y al comienzo de la web y que dice "reportar un evento percibido no reportado". Con un click el usuario accede a una interfaz donde puede informar la fecha y hora del evento percibido y agregarle la geolocalización. También, elegir la figura que grafica con qué intensidad lo percibió. Toda esta información posteriormente es procesada para usar con fines investigativos.

Ayuda municipal para las familias

La Municipalidad de Pocito, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dotó de agua potable a vecinos de la calle Alfonso XIII, en el Médano, quienes venían presentando complicaciones en el suministro producto del terremoto. Se utilizaron 27 tanques de más de 300 litros para proveer de agua a esta comunidad. Conjuntamente, el Ministerio de Desarrollo Humano también colaboró con la provisión de filtros en cada uno de los domicilios.