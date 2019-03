Con mucha alegría. Cuando Benja recibió su primera camiseta de San Lorenzo se mostró un poco tímido, pero luego dijo que estaba feliz con el regalo que le hizo este medio.

A dos días de que Benjamín Sánchez fuera encontrado en el medio de El Salado, en Albardón, el niño sigue recibiendo regalos y mimos de su familia y amigos. Ayer, en compañía de su mamá (ver aparte), que lo sigue a sol y sombra, el nene se encontró con DIARIO DE CUYO y recibió su primera camiseta de San Lorenzo. El chico, que hasta delante de medios nacionales dijo ser hincha del azulgrana a pesar de que su familia entera es de River, abrió las puertas de su casa. En este contexto, Andrea Quiroga, la mamá de Benja, comentó que paulatinamente la familia busca volver a su vida normal.



Aún con sueño, pero sin borrar su enorme sonrisa, Benja recibió a este medio. Mientras tomó su desayuno favorito, leche con té en una taza de superhéroes, abrió el obsequio que DIARIO DE CUYO le prometió anteayer cuando el nene salía del hospital. Es que el chico confesó ese día que era hincha de San Lorenzo, pero que no tenía ninguna camiseta del Ciclón.



Con un poco de vergüenza, pero sin poder disimular el entusiasmo que le generó un nuevo regalo, Benja de a poco se soltó y hasta comentó que la noche anterior pasó varias horas jugando con los juguetes que le regalaron sus vecinos. Incluso, ayer mismo, su abuelo materno le regaló una tablet nueva, ya que la que tenía anteriormente se le había roto hacía unos días. ‘Todos lo mañosean‘, dijo la mamá de Benja, quien no le quita los ojos de encima y aún se emociona cuando recuerda todo lo que pasó mientras su hijo estuvo desaparecido. ‘Me gusta mucho la camiseta‘, dijo Benjamín en voz baja al principio, pero luego de unos minutos se la probó y hasta posó para las cámaras de este medio.



El caso de Benjamín conmocionó a todo San Juan desde el domingo en la tarde, cuando el chiquito salió corriendo en medio del campo y luego desapareció. Esta historia hizo que cientos de sanjuaninos se convocaran voluntariamente para buscar al pequeño que tiene 5 años y que pasó casi 24 horas solo y a la intemperie, en una zona que está llena de matorrales y lomadas.

Contenido y a la espera de volver a la rutina

Si bien la alegría de Benja y su familia se puede ver en el rostro de cada uno, el cansancio y los nervios aún se perciben. Rodeados de familiares y agradeciendo a cada rato a todos los que ayudaron en la búsqueda, Andrea Quiroga, la mamá del niño, comentó que desde que llegaron del hospital Benja no quiso hablar más de su ‘aventura‘, como él nombró a su desaparición.



Mientras juega con los juguetes su mamá no hace otra cosa que no sea hablar de la desaparición de su hijo. ‘Desde antes yo decía que Benja necesitaba ayuda, porque se comporta de manera extraña. Le hicieron estudios pero no es autista, ni tiene Asperger‘, dijo, al tratar de explicar por qué su hijo se escapó. ‘No responde a los límites. Vamos a tener que volver a la psicóloga‘, agregó y dijo que si bien sabe que deben volver a la rutina, eso le da mucho miedo. ‘Saber que debe volver a la escuela o que lo tengo que dejar para ir a trabajar me da miedo. Anoche nos acostamos todos en la misma habitación por temor‘, agregó y dijo que hasta el momento está tranquila porque ella también está muy contenida por su familia.