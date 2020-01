En el Valle. Astica, en Valle Fértil, es uno de los puntos elegidos por los turistas para vacacionar en verano. Este departamento es el que tiene mayor porcentaje de ocupación hotelera.

Los últimos días de diciembre y el comienzo del mes de enero esperanzaban a los prestadores de los departamentos turísticos de San Juan. Es que si bien la reserva hotelera era pobre, la mayoría esperaba que llegara más gente, pues es habitual que muchos turistas lleguen sin hacer reservas previas de hospedaje. Además, se esperaba más visitantes ya que por el "dólar solidario" este verano resulta más económico viajar por Argentina que salir del país. Sin embargo, un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO entre prestadores de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, el turismo en la provincia viene flojo, pues la ocupación sólo llega al 53% promedio en los departamentos.

Sin embargo, los hoteleros de los departamentos se mostraron esperanzados de que el mes de febrero haga repuntar las estadísticas gracias a algunos eventos importantes como por ejemplo el Kitefest, en Iglesia.

Jáchal. Los prestadores jachalleros y la Municipalidad organizan "Nochecitas en la plaza". Festejos que son como peñas para los turistas.

Con el objetivo de captar más visitantes, desde hace unos años los prestadores de los cuatro departamentos turísticos de San Juan empezaron a implementar la estrategia de subir poco las tarifas y esto los favoreció en varias oportunidades. Sin embargo, ahora esto no sucedió. Es que si bien, según estimaciones de los hoteleros la ocupación es similar o un poco más baja que el mismo periodo de 2019, para ellos las cifras no son satisfactorias. Muchos dijeron que la crisis económica en la que está el país es la principal causa para que la ocupación no sea buena. "Está todo muy flojo", dijo Nilda Molina, de cabañas Los Capayanes, de Iglesia, mientras que colegas suyos del mismo departamento comentaron que sumado a que hay poca gente ellos tienen poca ocupación por un problema que tienen con el servicio de agua (ver aparte). Este departamento, al igual que Calingasta, tiene el 52,5% de su plaza ocupada, en promedio. "Hay movimiento de turistas en el departamento, pero muy poco. Además, en los últimos días nos afectó la lluvia", agregó María Elena Astudillo, del Hotel de Campo, de Calingasta.

En ambas puntas del ranking de ocupación están Valle Fértil y Jáchal. El primero de los departamentos encabeza la ocupación, con un 60%, sin embargo los hoteleros consultados dijeron que ellos esperaban tener más movimiento. Por su parte, los jachalleros se vieron muy afectados por la falta de turistas y por eso ocupan el último lugar del ranking, con un 47,5%. "Tenemos muy poca gente, y como viene la cosa parece que enero seguirá bien pobre", dijo María Rosa Alanís, del hotel Plaza, mientras que desde el hotel San Martín, Manuel Castro dijo que "falta promoción y por eso el turismo está flojísimo en el departamento".

> El agua, un problema que sufren en Iglesia

"Estamos en una situación problemática e incierta. La falta de agua afecta a los vecinos y como consecuencia los prestadores de turismo no podemos ofrecer buenos servicios", dijo Raúl Ramos, uno de los hoteleros de Iglesia. Al igual que él, otros prestadores dijeron que la falta de este servicio les está jugando en contra. Es que muchos turistas dejaron el departamento por ese problema, aseguraron.

"Es una realidad muy dura la que estamos pasando. Tenemos varios problemas, que afectan y hacen que no tengamos suficiente agua", dijo el intendente Jorge Espejo, al ser consultado por este problema. El funcionario explicó que en Rodeo se les están secando los pozos de donde una vecinal provee agua a la Villa Cabecera y a Villa Iglesia. Es por esto, dijo, que están trabajando para ayudar a los vecinos y buscar una solución definitiva.