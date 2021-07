Pastoral de Duelo o de la Esperanza. Cualquiera de estos nombres hace referencia a un novedoso servicio que brindan en la Iglesia Catedral y que tiene un fin noble: contener y tratar de aliviar el dolor de las familias que perdieron a un ser querido por el coronavirus, que están atravesando la enfermedad o que sufren las secuelas de la pandemia. Esta prestación se basa principalmente en tres ramas que incluyen el escuchar y acompañar a quienes sufren por estas causas, y rezar por eterno descanso de quienes perdieron la vida.

"Toda contención es más que necesaria cuando la familia atraviesa por un momento difícil. Por eso pensamos en la necesidad de poder brindar más contención y apoyo espiritual. Tarea a la que sumaron varios laicos con la única intención de hacer el bien y aliviar a los que sufren", dijo Andrés Riveros, sacerdote de la Catedral.

Riveros agregó que durante la pandemia, los fieles siguieron contando con el servicio de la unción de los enfermos y el acompañamiento de un sacerdote en el sepelio de un miembro de la familia. Y que a esto se sumó la línea gratuita que habilitó el Arzobispado (2646223822) para que la gente pudiera comunicarse con los sacerdotes en busca de contención. Pero, debido al aumento de contagios de covid-19 y de las víctimas fatales que comenzaron a registrarse desde principios de este año, en la Catedral decidieron ampliar la ayuda. "Comenzamos a trabajar a pleno con las tres ramas de la Pastoral de Duelo. Una es la Pastoral de la Escucha que cuenta con la disponibilidad de un grupo de hombres y mujeres que ofrecen su tiempo para conversar ya sea telefónica o personalmente con las personas que lo necesitan. Y hay otro grupo de fieles que presta su servicio en la Asociación del Perpetuo Sufragio y que se dedica a rezar por el eterno descanso de los difuntos, con oraciones especiales y específicas para este fin", contó Riveros. También agregó que la tercera rama está a cargo de los sacerdotes y contempla la unción de los enfermos y el acompañamiento de las familias durante el sepelio. El sacerdote aclaró que en todas las parroquias funciona la Pastoral de la Escucha, pero no así la Asociación del Perpetuo Sufragio.

Acceso a los servicios de contención

Quienes deseen contactarse con algún miembro de la Pastoral de la Escucha pueden enviar un mensaje de Whatsapp al 2645666787 para coordinar día y horario de la comunicación. Quienes deseen participar de los rezos de la Asociación del Perpetuo Sufragio o pedir la Unción para algún paciente o solicitar el acompañamiento de un sacerdote, pueden comunicarse o acercarse a la Secretaría de la Catedral, de martes a sábados, de 16 a 19. Su teléfono es 4227050.

La satisfacción de poder aliviar el dolor del prójimo

Corina Carrizo tiene 49 años, dos hijas y una nieta. Comparte las tareas del hogar con su trabajo en el comercio. Y aún así siempre tiene tiempo disponible para escuchar y hablar con alguien que sufre y que necesita contención. No hizo una carrera profesional para desarrollar esta asistencia, sólo le pide a Dios que ponga en su boca las palabras justas para aliviar el dolor ajeno.

Esta mujer es la coordinadora de la Pastoral de la Escucha, de la Catedral, que desde hace unos meses intensificó su trabajo de contención debido a la creciente demanda. "La gente que nos pide que la escuchemos no sólo nos llama por temor al covid-19 o porque perdió a un ser querido por esta enfermedad. En muchos hogares la pandemia generó problemas familiares y económicos que cuesta afrontar y superar. A veces, un llamado no es suficiente para aliviar la angustia", dijo.

Contó que en muchas ocasiones, hizo el seguimiento de casos, sin ser su "obligación", porque su "corazón" se lo indicaba. "Era medianoche y me llamó un hombre desesperado porque un familiar murió por el virus y el resto de su familia estaba contagiada. Me costó calmarlo, pero lo logré después de varias charlas. Otro caso que me impactó fue el de una chica que también me llamó angustiada. Pensé que podía ser mi hija y eso me afectó. Pero la fe en Dios y la satisfacción de poder aliviar el dolor de personas desconocidas me fortalece para seguir", sostuvo.