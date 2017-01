Furor. La gente madrugó para hacer fila y poder comprar una entrada para el espectáculo que brindará Maná el próximo 24 de febrero en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.

Los fanáticos no escatimaron en gastos. Ayer arrancó la venta de entradas para el show internacional que Maná dará en la Fiesta Nacional del Sol y fueron las más caras las que la gente buscó ni bien se habilitó la boletería de los teatros, a las 9. Tanto así que a las 19 ya estaban agotadas las de 1.600 pesos. También se abrió la venta online, aunque con algunos inconvenientes. Debido a la cantidad de gente que ingresó al mismo tiempo a las páginas, estas colapsaron.

Hoy continúa la venta del resto de las entradas.



No sucedió lo mismo que el año pasado por el recital de Ricky Martin cuando la gente hizo fila dos días antes de que se pusieran en venta las entradas para comprar una. Pero la venta de entradas para ver a Maná también resultó exitosa, según los organizadores. Las que empezaron a salir antes fueron las más caras. ‘Desde que se habilitó la venta la gente compró las entradas que cuestan 1.000, 1.300 y 1.600 pesos para estar más cerca de los artistas. También se vendieron las de 160, 600 y 800, pero fueron las menos’, dijo Maximiliano Cosma, a cargo de la organización.



Pero esta situación no sólo se dio en los teatros Bicentenario y Sarmiento, sino también en la venta online. La gente que ingresó tanto a www.autoentrada .com como a www.expoferia .com, también optó por las entradas más caras. La venta online se habilitó a las 13.30 y, según dijo Cosma, las más vendidas también fueron las de mayor valor. Según el organizador se pusieron a la venta unas 7.500 entradas para este. Unas 1.500 para campo y tribuna, que se venden en el Teatro Sarmiento; 1.000 por cada sector (naranja, amarillo, verde, azul y lila), con venta en el Teatro del Bicentenario; y 1.000 para la venta online.



El lunes próximo desde las 9, en ambos teatros largará la venta de entradas para Abel Pintos. Ese día se podrá comprar también vía online.