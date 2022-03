Recostado sobre una cama, mirando la cámara de fotos y totalmente desnudo. Así se puede ver a un hombre sanjuanino que ofrece servicios sexuales en una página web de pornografía. Este hecho, que podría pasar desapercibido, levantó polvareda en Caucete, pues el sujeto en cuestión es un profesor de Geografía, que dicta clases en al menos un colegio privado del departamento. Estas imágenes circularon en los últimos días entre los cauceteros e hicieron que saltara un escándalo. Incluso, hay quienes aseguran que el docente fue apartado de su cargo, en un colegio privado del departamento.

En los últimos días, las imágenes en las que se puede ver al hombre totalmente desnudo, e incluso acompañado de una mujer mientras mantiene relaciones sexuales, fueron la comidilla de Caucete. De hecho, ayer todos hablaban del tema.

En su perfil, "Elpisador 2021" indica que acepta tener relaciones con parejas.

Sin dar muchos detalles, no queriendo dar a conocer sus nombres y hasta negando haber visto las fotos, aunque después lo admitieron, muchos cauceteros dijeron que se alarmaron por esta situación. Sin embargo, hubo otros que tomaron las imágenes como si se tratara de una broma, a pesar del alto contenido sexual que ellas tienen. A esas imágenes se sumó el link de un perfil, de una página de pornografía, en la que este sanjuanino ofrece distintos servicios sexuales, sólo para mujeres. "Elpisador 2021", nombre del perfil que el sanjuanino creó, tenía cargados siete videos con contenido sexual. Esto, además de mucha información del hombre, en la que indicaba que le "gusta satisfacer a cualquier dama que se me presente por el camino" y que suele participar en tríos, cuartetos y orgías.

Las fotos. En las imágenes que circularon se lo puede ver totalmente desnudo. En otras imágenes sale con una mujer mientras mantiene relaciones sexuales.

Incluso, dijo que participó de este tipo de prácticas en varias provincias del país. Sin embargo, este perfil fue eliminado poco tiempo después de que el escándalo estallara dentro de Caucete. Este hecho llamó la atención de muchas personas dentro del departamento. Es que no sólo el contenido de las imágenes fue sorprendente, sobre todo porque la mayoría de las personas conocen a este docente, sino que los horrorizó el hecho de que se tratara de un profesor que dicta clase a adolescentes del departamento. Incluso, en las redes sociales del hombre señalado como protagonista de las imágenes pornográficas, él mismo confirma que es profesor de Geografía en varias escuelas secundarias de Caucete.

Ayer, luego de que las imágenes llegaran a gran parte de los vecinos del departamento, los rumores indicaban que el profesor, que tiene 45 años, había sido despedido del colegio privado en el que dictaba clases, en el turno mañana. Razón por la cual este medio consultó a las autoridades escolares, pero el representante legal del colegio sólo se limitó a decir que ellos no habían despedido a ninguna persona que trabaja en el establecimiento. No afirmó ni negó la polémica relacionada al perfil porno del profesor.

Por otro lado, y buscando la versión del involucrado, DIARIO DE CUYO contactó al docente, vía mensaje de texto, quien negó ser el protagonista. "No sé de qué me está hablando usted" y "están confundidos de persona", fueron algunas de las pocas declaraciones que dio el hombre, que no quiso responder los llamados de este medio. Sin embargo, las redes sociales del profesor y todas las imágenes que él mismo publica en ellas, coinciden con las imágenes porno que se viralizaron en Caucete, y con la del perfil, que fue eliminado en las últimas horas.