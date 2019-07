Cuando el invierno llega a San Juan todos esperamos bajas temperaturas sin altas probabilidades de lluvia. Pero Espacio San Juan Shopping llegó con una propuesta para revolucionar nuestro clima: #SaleStorm, la campaña que trae una lluvia de beneficios.

A partir de julio, las mejores marcas del shopping estarán presentando hasta un 60% off en sus temporadas de otoño invierno, una oportunidad más que atractiva para renovar nuestro look y, por qué no, gran parte del guardarropa con marcas como Prüne, Akiabara, Tucci, Cher, Paula Cahen D’Anvers, CaroCuore, Grimoldi, Wanama Complot Desiderata JohnL.Cook, Markova, Bensimon, Kevingston, Grisino, Cheeky, Mimo&Co., Owoko, Casa 2000, entre otras.

Además de las liquidaciones, los principales bancos seguirán ofreciendo beneficios y cuotas sin interés en diferentes locales.

Si no querés perderte ninguna alerta de #SaleStorm, seguí las redes sociales de Espacio San Juan Shopping y enterarte de todo.